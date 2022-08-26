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華夏學院保險執照班 9月開課

哈仙達岡訊

華夏學院保險執照班準備開課了。近年來隨著疫情肆虐，讓人們更了解保險之必要性。不論是住房，開車，看醫生等生活息息相關的問題，甚至子女教育金設立，日後退休儲蓄計畫，商業樓宇均與保險有密不可分的關係，以至保險業務需求的增加，相對地專業保險從業人員的需求也愈來愈大。

華夏學院將於9月在每星期日早上9時下午5時30分，推出新一輪保險新課程，連續五周完成保險52小時考照課程，包括三科證書及州政府模擬試題，另贈中文保險辭典。

保險執照分為人壽健康保險以及汽車產物保險兩種。每一種執照需先修完52小時相關課程取得證書，再通過州政府考試才能取得保險執照。華夏學院安排之相關課程內容包含實際範例講解與考試範圍。華夏學院為提昇學員應考能力，特別提供了精準考古模擬題練習，幫助學員通過州政府考試取得執照。

針對已擁有執照的保險從業經紀人，華夏學院提供方便省時的網上在職教育(Continuing Education) 。華夏會依據保險局規定，協助了解所需的時數及課程，並輔導順利更新證照。

華夏學院除了保險課程，亦有提供其他各項證照課程，如：地產，估價，公證及餐飲業執照，歡迎洽詢問。華夏學院是一所經由保險局及教育部核准的學校，有完善的學習環境和最新的教材，由具有多年教學與實務經驗的講師負責授課。

華夏學院網址www.dynastyschool.com。中文電話諮詢 626-855-0455 劉小姐。地址 2379 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA 。

保險 教育部 Hacienda

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