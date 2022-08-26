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Ramon Wu免費地產說明會 剖析賭城房市

洛杉磯訊

日前專精拉斯維加斯地產的Ramon吳，在洛杉磯舉辦的兩場地產說明會，反應熱烈，Ramon吳表示有許多聽眾告訴他說，儘管貸款利率上升，但是加州房價依然居高不下，又遭遇通膨，手裡的一些現金越放越貶值，因此想了解拉斯維加斯的房市，看看是否有機會投資

因此Ramon吳將在9月4日（星期日）上午10時至12時，再次在洛杉磯舉辦一場免費地產說明會，將面對面與大家交流，講解拉斯維加斯的房市，及回答房地產熱門問題。地址在10505 Valley Blvd., El Monte。現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。

Ramon表示據報導， 從來沒人說過生活在加州很便宜，從舊金山到聖地亞哥，房價是美國其他地區的三倍也不足為奇。Visual Capitalist使用來自Home Sweet Home的數據，分析了一個人需要賺多少工資，才能在美國最大的50個大城市買房。

數據顯示，美國房價中位數約為37萬元，這意味著普通人每年需要賺7.6萬美元左右，才能考慮在美國輕鬆買房。但這並不適用於加州，加州的洛杉磯、聖地亞哥、聖河西和舊金山等城市，需要至少每年賺超過15萬美元，才能買得起住房。

從事房地產多年的Ramon強調，在加州最大的城市裡可以買一套房子所需的薪水：灣區房價中位數188萬美元，所需薪水330,760美元； 舊金山房價中位數138萬美元，所需薪水249,690美元；聖地亞哥房價中位數90.5萬美元，所需薪水166,830美元；洛杉磯房價中位數79.25萬美元，所需薪水149,130美元。

Ramon吳認為，疫情後的居家工作讓房屋買家有多種選擇、加上首次入市的千禧族購房者的推波助瀾，及長期建設不足導致沒有足夠的房源，都導致拉斯維加斯地產持續上升，不過，即使已經上升，比起加州的房屋價格，仍然是小巫見大巫。

投資房地產雖然有利可圖，但並不是每個人都知道如何開始，通過房地產投資建立財富始於一次購買一處房產，然後慢慢建立投資組合。Ramon吳有二十餘年的房地產投資經驗，他表示他將幫助客戶通過小風險來獲得高額回報。幫助房主出租物業，讓屋主輕鬆獲得持續利潤；他專注於一些高度、可靠且非投機性的市場和策略，尤其是對於初出茅廬的投資者，會是良好的合作夥伴。

房價 加州 投資

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