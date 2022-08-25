我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

中國信託速匯服務 電匯至全球分行 免手續費

洛杉磯訊

中國信託銀行（CTBC Bank）日前推出全球速匯服務，客戶透過在美國的中國信託帳戶、匯款至全球中國信託分子行，可享有免手續費的優惠。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，可上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers查詢。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區服務，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。

中國信託銀行提供專業個人化的服務，從準備文件到提交申請，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。中國信託銀行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務。

中國信託銀行目前分行遍及加州，紐約州，及紐澤西州。全新中國信託個人數位銀行提供多項新功能，客戶無論在各地都可輕鬆理財和儲蓄管理。網路開戶只需3分鐘即可完成，並享有優惠利率。更多詳情可上網www.ctbcbankusa.com，或去電1-888-308-0986。

貸款 新加坡 加州

上一則

班艾佛列克出售洛杉磯莊園 開價3000萬元

下一則

南加州中國國樂團 徵求新會員

延伸閱讀

中國信託全球網絡速匯免手續費

中國信託全球網絡速匯免手續費
股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯
嘉音理財活到一百五十歲省稅退休計劃

嘉音理財活到一百五十歲省稅退休計劃
餐館當掩護 華人涉運毒洗錢 獲利數千萬 逮8人

餐館當掩護 華人涉運毒洗錢 獲利數千萬 逮8人
保護摯愛 未雨綢繆 恆信理財免費線上公益講座系列 

保護摯愛 未雨綢繆 恆信理財免費線上公益講座系列 

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34
南加華人兩次遭遇相同騙局，對方強送金戒指換加油錢。（Unsplash.com）

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

2022-08-22 13:40

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期