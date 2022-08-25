中國信託速匯服務 電匯至全球分行 免手續費

中國信託銀行（CTBC Bank）日前推出全球速匯服務，客戶透過在美國的中國信託帳戶、匯款至全球中國信託分子行，可享有免手續費的優惠。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡 、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，可上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers查詢。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區服務，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款 及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。

中國信託銀行提供專業個人化的服務，從準備文件到提交申請，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。中國信託銀行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務。

中國信託銀行目前分行遍及加州 ，紐約州，及紐澤西州。全新中國信託個人數位銀行提供多項新功能，客戶無論在各地都可輕鬆理財和儲蓄管理。網路開戶只需3分鐘即可完成，並享有優惠利率。更多詳情可上網www.ctbcbankusa.com，或去電1-888-308-0986。