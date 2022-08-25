奇華餅家 洛杉磯巧製款式多樣的至尊月餅

奇華餅家經典口味的「至尊月餅」。

來自香港的80多年經典老牌「奇華餅家」，進入美國市場30多來，產品除在洛杉磯以手工製造，更是引領手工製餅、用料頂級、不添加防腐劑的製餅業先驅。

奇華餅家表示，中秋送禮，就是要把心意傳遞得讓人印象深刻；奇華餅家多年來始終心意如一的執著，讓中秋送月餅的舉動，變得更有意義和價值。

奇華餅家的「至尊月餅」，其中廣式月餅代表的蓮蓉餡口味，保留傳統工法的精髓，秉持創辦人的精神，一揉一捏用心製成綿密又細緻的餅皮口感，就連用料內的兩顆蛋黃也不馬虎，外皮柔軟的高規格，採用多道傳統手工製作，並加入上乘的湘蓮做為內餡，打造經典的金黃飽滿、皮薄餡美的雙黃白蓮蓉月餅。

「奇華月餅」的不同產品分別有至尊系列、至尊迷你系列、低糖至尊系列、金頂至尊系列、極品系列、精選錦盒系列、奶皇系列及個裝系列等，每個系列都有多款不同選擇，也可以到門店隨意的自由配搭。經典口味方面包括有雙黃金黃蓮蓉月、雙黃純白蓮蓉月、低糖雙黃純白蓮蓉月、雙黃豆沙月、雙黃棗蓉月餅。送禮大方的月餅可選金袍錦盒、金袍御品禮盒、四合月禮盒、八星聚寶盒、十團圓禮盒、桂花飄香寶盒等。自奉品嚐可選火腿五仁月、五仁什錦月、蛋黃荳沙月、核桃 鳳梨月、四式月餅、眾星拱月、至尊迷你蛋黃月、薑汁白蓮蓉迷你月、禮盒迷你綜合月、迷你蛋黃奶皇月、果味乳酪奶皇月等。

奇華餅家蒙特利公園市總店電話626-281-2680，地址在729 W. Garvey Ave.,(Atlantic Blvd.,交界)；聖蓋博市分店電話626-280-2515，地址在150 W. Valley Blvd.,(希爾頓對面)；亞凱迪亞 分店電話626-574-1103，地址在1010 S. Baldwin Ave.,(保齡球場旁)；羅蘭岡分店電話626-913-1881，地址在18912B E. Gale Ave., (Nogales Street交界)，或可到各大華人超市 購買，或至網址www.keewah.us或www.keewahla.com訂購。