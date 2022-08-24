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嗨中秋園遊嘉年華 8/10,11在天普公園 熱鬧登場

【天普市訊】
每年中秋節活動現場人潮洶湧。（本報資料照片）
每年中秋節活動現場人潮洶湧。（本報資料照片）

一年一度的中秋佳節即將來臨，9月10日、11日中秋節那個周末，由洛杉磯世界日報和天普市（Temple City）政府，聯合舉辦的「嗨中秋」園遊嘉年華，即將在市政府旁的天普公園熱鬧登場。目前尚餘少數攤位，歡迎有興趣各式商家立即報名，額滿即止。

「嗨中秋」現場三大主題專區好玩又好逛，以及新疆烤串、日式燒鳥、台式奶茶等世界各地風味美食薈萃，武術、舞蹈、寵物表演精彩紛呈，兩天周末為舉家同遊的民眾，提供快樂的出行的選擇。

三大主題專區有「創意彩繪燈籠區」：燈籠表達喜慶又象徵團圓，兩天的活動，夜幕降臨現場不僅有燈籠組成的炫耀「星海」，為讓小朋友也切身感受中華文化的魅力，創意彩繪燈籠區，讓小朋友們可以親手在燈籠彩繪，盡情發揮想像力，家長也可和孩子共同創作，感受暖意濃濃的親子時光。

還有「生活佳品特賣區」：小吃零嘴、糖果餅乾、各類乾貨，特賣區好吃的即食商品琳瑯滿目，舉凡生活上需用的食衣住行育樂等方面也都有銷售、一應俱全，配上中秋節才有的大特價，讓參加來賓滿載而歸。

以及「趣味拍照打卡區」：「嫦娥奔月」、「玉兔搗藥」等特色的背景牆，配上搞怪的你，將月圓佳節的捧腹效果拉滿。無論是情侶同遊還是親友同行，都應該用照片記錄下這難忘的歡樂時光，待到日後重溫無疑也是一段美好回憶。

當然，少不了的精彩舞台節目有少林功夫、模特表演、Hiphop街舞秀、寵物表演、土風舞、肚皮舞、國標舞。兩天活動期間整點節目不間斷！由在美高校學生舉辦的「音你而起」校際歌唱比賽，日前圓滿落幕，屆時五位實力派優勝歌手也將攜作品在「嗨中秋」現場與民眾分享，讓來賓感受青春的律動。

現場的中西美食攤，包括熱門應景各種經典烤串、海鮮炭燒、泰國椰汁糯米飯、台灣香腸、現烤雞蛋糕、螺旋馬鈴薯、糖炒栗子、臭豆腐、大腸麵線、現煎蘿蔔糕、煎餅果子、波霸奶茶及各種水果飲料、鮮榨甘蔗汁，樣樣吃得過癮。

中秋節，月餅是必不可少的組成部分。兩天活動傍晚時分，由著名廠家贊助的各式大小月餅拼盤，將與民眾見面，並免費分送給來賓品嚐。

「嗨中秋」活動將於9月10日(週六)中午12時至晚間10時、11日(週日)中午12時至晚間9時舉辦，地點天普公園Temple City Park的地址在 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。目前，活動招商仍在繼續，有興趣的公司行號及個人可以撥打323-268-4982 轉分機600洽詢。

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