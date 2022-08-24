Korea Town Plaza 週五起連續三天高達70% off

位韓國城的Korea Town Plaza 。

位韓國城的Korea Town Plaza (KTP見圖)，本週五起至週日(8月26日至28日)三天，舉辦一年一度最大秋季大特賣；全賣場90多個商家，提供折扣高達70%off的特價商品。

Korea Town Plaza位一樓商家有Music Plaza，可買到所有 KPOP 商品的一站式商店，有各種類型的海報、文具和其他商品。Saint Cross珠寶手錶店，擁有所有的高端名牌手錶和珠寶。Cosmetic Plaza是一家美容用品商店，以實惠的價格提供多種選擇。Blooming提供精選的化妝品用品，如 Sisley、Kiehl's、Lamer、Jo Malone、Dior。而Jo Malone London以其豪華蠟燭，沐浴產品和香水而知名。

SIROODANG糕餅店，出售新鮮製作的年糕、韓式餅乾和傳統的味噌醬。Bosco Bakery 供應超過 100 種不同類型的糕點和烘焙食品，不妨前去品嘗他們現煮的哥倫比亞咖啡 或其他各種冰茶混合飲料。Nicole's Coffee Restaurant & Food Court，供應各種類型的熱飲，包括咖啡、茶和其他飲料，還提供美味的巧克力。一樓還有HMAR韓國超市可以逛。

位於2樓的商家有CA MONDI 服飾，在這裏可以購買最新的設計師服裝，例如 D&G、CAVALLI 等。KIS Hair & Beauty是一家專業的美容院，將通過頭髮和特殊成本化妝來提升美麗和不同風格。Ashley Cosmetics， 擁有各種化妝品品牌，如資生堂、雅詩蘭黛等。La Belle 是一家美容用品商店，以實惠的價格提供多種選擇。

位於3樓商家有Cellreon店，專精保健品、化妝品。韓國PASSARDI高爾夫服飾。ABC Plaza 專精電器、臥室、廚具等一站式商店。TK KNIT專門為職場及成熟女性設計的服飾，質料高雅，設計大氣端莊。

逛累了還可至美食 區享受韓國的美食。Awoolim Kimbop & Taco Factory，如果你是 Kimbap（紫菜包飯）的粉絲， 他們有 6 種不同類型的紫菜包飯，也絕不吝嗇，在燒烤牛肉紫菜包飯中加入大塊牛肉，在卡利卷中加入大塊鱷梨。逛累了可以停下來品嚐一些美味紫菜包飯。想要品嘗韓式炒馬麵，可到振興閣中華料理店。L.O.L供應各類日本 料理，如壽司、壽司手卷、烏冬面等。Tonkatsu House 供應各種類型的炸豬排等菜餚。

Korea Town Plaza提供免費停車。電話213-382-1234，地址928 S.Western Ave,L.A .CA 。可上網http://www.koreatownplaza.com。