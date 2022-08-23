8/28免費義診及疫苗 西醫-中醫-牙醫-眼科

階進慈善基金會（Wealth by Health）將在8月28日，舉辦免費義診活動及施打疫苗 ，義診項目包括西醫（內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科、小兒科。除內科外，其他科目的專科醫師需要提前預約）、牙醫（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（檢查、配鏡）、中醫（針灸、推拿、拔罐）等。

由於義診當天名額有限，先到先得，需現場候位。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。活動時間28日（星期日）上午9時至下午4時，地址Rosemead Community Center（3936 Muscatel Ave. Rosemead）。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為「醫療沙漠」地區的低收入 、無保險 、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫療保健提供者伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。今天，他們的醫療保健提供者團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師和驗光師。他們的使命是通過提供可訪問的資源，來改善服務不足人群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活質量。