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孋純窗簾 韓國高級純絲窗簾總匯

【洛杉磯訊】
孋純窗簾的精美橫簾。
孋純窗簾的精美橫簾。

韓國窗簾基地工廠直銷商的「孋純窗簾」表示，他們是韓國高級純絲窗簾總匯，具有遠紅外線功能，價格低於Home Depot 50%，歡迎比較品質與價格。

該窗簾公司表示，韓國優秀的「孋純雙重純絲簾」，是具有使用遠紅外線功能保護家庭健康的產品，它的這一特性相當受歡迎。窗簾最重要的功能，是阻擋透過窗戶而來的強光。許多客戶說，他們需要避免強光直射屋內，但卻不必完全阻擋它，因為不想完全擋住窗外的美景或自然風光。並且它是一款保護隱私，並為自己空間添增柔和氛圍的產品。也因為進入房間的光線將通過柔紗織物、過濾成柔和的光線，使房子的氛圍舒適溫馨。此外，它還有助于通過阻擋99% 的紫外線，防止家具或木地板變色，從而幫助延長使用壽命。

「Dual Sheer Combi百葉窗」，也受客戶喜愛，因為它具有多種功能，使用方便，可讓你根據需要輕易調節光線的強度和角度，解決了傳統窗簾沉重開合的不方便。

新穎的窗戶在許多住宅中，占據了房屋牆壁的很大面積，而日常生活中，視覺停留時間也是最長的部位之一，但有很多人在為自己選擇新潮和昂貴的家具時，卻忽略了窗飾的重要性。「孋純窗簾」的百葉窗簾產品，很容易便讓室內氛圍得到提升，並富有現代感。該窗簾公司的百葉窗，不僅在質量上乘和設計上現代化，還具有出色的耐用性和多種功能。窗簾已經連接到你日常生活中，顧客對他們產品的滿意度很高。

本著質優價廉的經營理念，孋純窗簾提供免費估價、和免費量呎服務住宅和商戶，由訂貨到安裝衹需要兩週。有關詳情可電華語專線562-542-6356或949-396-9808找Melissa聯絡，更可依客戶要求，攜帶正品到府展示。

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