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世報嗨中秋 福爾摩沙小分隊 舞出年輕台灣味

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）舞團由一群愛台灣以及熱愛舞蹈的年輕人組成，將在「嗨中秋」園遊嘉年華表演。（福爾摩沙小分隊提供）
「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）舞團由一群愛台灣以及熱愛舞蹈的年輕人組成，將在「嗨中秋」園遊嘉年華表演。（福爾摩沙小分隊提供）

9月10日、11日兩天，由洛杉磯世界日報和天普市（Temple City）市府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊嘉年華即將熱鬧登場，由一群台灣年輕人創辦的「福爾摩沙小分隊」舞團將在現場帶來「台味」舞蹈，一首首耳熟能詳的旋律加上「全民皆可跳」的韻律健身操，讓全場一起嗨起來。

這次「福爾摩沙小分隊」將帶來十分鐘的演出，總共演繹三首歌曲，歌曲都來自於台灣本土歌手。第一首歌曲來自台灣本土組合玖壹壹的《LOCAL》，歌曲裡面有一段台語經典民謠《白鷺鷥》，充滿了濃濃的台灣特色。第二首則是來自徐懷鈺的《妙妙妙》，這首曾風靡一時的經典老歌，是許多80後和90後的童年回憶。第三首則是來自於人氣樂團五月天的《離開地球表面》，相信超燃的旋律和舞蹈將帶領觀眾「一起嗨起來」。

「福爾摩沙小分隊」的表演負責人Cynthia介紹，這次表演的舞蹈類型屬於韻律健身操，舞步結合了不同舞種，例如hip-pop、爵士舞等，動作不會太難，所以「非常適合所有人一起跳起來」。

「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）成立於2022年，由一群愛台灣以及熱愛舞蹈的年輕人組成，致力推動T-POP (Taiwanese-POP Music)，希望能透過來自台灣的音樂，經由舞蹈以及演出，讓更多人能夠認識台灣的文化。

「嗨中秋」活動將於9月10日（周六）中午12時至晚間10時、11日（周日）中午12時至晚間9時，於天普市政府旁的天普公園（Temple City Park）舉行。

「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）舞團成員合影「福爾摩...
「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）舞團成員合影「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）舞團由一群愛台灣以及熱愛舞蹈的年輕人組成。（福爾摩沙小分隊提供）

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