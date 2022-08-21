世報嗨中秋 福爾摩沙小分隊 舞出年輕台灣味

「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）舞團由一群愛台灣以及熱愛舞蹈的年輕人組成，將在「嗨中秋」園遊嘉年華表演。（福爾摩沙小分隊提供）

9月10日、11日兩天，由洛杉磯 世界日報和天普 市（Temple City）市府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊嘉年華即將熱鬧登場，由一群台灣年輕人創辦的「福爾摩沙小分隊」舞團將在現場帶來「台味」舞蹈，一首首耳熟能詳的旋律加上「全民皆可跳」的韻律健身 操，讓全場一起嗨起來。

這次「福爾摩沙小分隊」將帶來十分鐘的演出，總共演繹三首歌曲，歌曲都來自於台灣本土歌手。第一首歌曲來自台灣本土組合玖壹壹的《LOCAL》，歌曲裡面有一段台語經典民謠《白鷺鷥》，充滿了濃濃的台灣特色。第二首則是來自徐懷鈺的《妙妙妙》，這首曾風靡一時的經典老歌，是許多80後和90後的童年回憶。第三首則是來自於人氣樂團五月天的《離開地球表面》，相信超燃的旋律和舞蹈將帶領觀眾「一起嗨起來」。

「福爾摩沙小分隊」的表演負責人Cynthia介紹，這次表演的舞蹈類型屬於韻律健身操，舞步結合了不同舞種，例如hip-pop、爵士舞等，動作不會太難，所以「非常適合所有人一起跳起來」。

「福爾摩沙小分隊」（Formosan Dance Crew）成立於2022年，由一群愛台灣以及熱愛舞蹈的年輕人組成，致力推動T-POP (Taiwanese-POP Music)，希望能透過來自台灣的音樂，經由舞蹈以及演出，讓更多人能夠認識台灣的文化。