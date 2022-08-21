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現代汽車2023 Palisade 旗艦SUV升級登場

吳鴻鈞╱洛杉磯報導
現代汽車2023 Palisade旗艦SUV霸氣英姿。
現代汽車2023 Palisade旗艦SUV霸氣英姿。

2023 Palisade 是現代汽車旗艦7至8人座SUV，自推出以來因內部設計優秀符合人

性的貼心設計，廣受消費者及專業汽車機構好評，贏得大獎無數。

2023年Palisade推出強化升級版，優化內外設計，更推出拖曳模組選配可拖高達5000磅。及越野專屬組

合Palisade XRT，再度令人驚艷，將於今夏上市。

5000磅拖曳模組。
5000磅拖曳模組。

霸氣外觀 新科技升級

Palisade的大尺寸車頭氣壩（車頭進氣口）從原先鑽石格網改為方正的設計，搭配改為垂直頭燈，

更有君臨天下的霸氣，車身側面加深車腰弧缐，更顯敏捷，各級都可選配拖曳模組

。另外遙控智慧停車輔助 (RSPA)在停車空間有限之處非常有幫助。

Hyundai Digital Key 2 Touch允許車主將車鑰匙留在家中，並使用iPhone、Apple

Watch或支持的Android手機鎖定、解鎖和啟動車輛。將車鑰匙添加到Apple Wallet

或Samsung Pass後，車主只需將支持的設備靠近門把手即可鎖定或解鎖汽車，還允

許與家人和朋友安全地共享密鑰。

新的Palisade是第一款提供Wi-Fi熱點功能的現代汽車，無線充電功能從5w升級到

15w，全車保留一個USB插頭，第二、三排座椅的5個USB升級到USB-C加快設備充電速度。

Palisade內部方便貼心

舒適的前排駕駛座一目瞭然的儀表板。
舒適的前排駕駛座一目瞭然的儀表板。

全新數位內後視鏡利用後攝像鏡頭，即時顯示在後視鏡上。
全新數位內後視鏡利用後攝像鏡頭，即時顯示在後視鏡上。

Palisade內裝維持既有方便貼心設計，數位儀表板與中央螢幕連成一片，內部系統

資訊的現代汽車專屬Blue Link也有升級。全新數位內後視鏡利用後攝像鏡頭，即

時顯示在後視鏡上，駕駛不被乘客或貨物阻礙，視線清楚地看到後面。最令駕駛人開

心的是舒適Ergo氣墊按摩駕駛座，減少長途駕駛時的疲勞。

停車的上帝視角。
停車的上帝視角。

2023 Palisade一鍵前傾第二排座椅方便進出第三排座椅。第三排座椅也優化舒適

提供暖氣的選項、電動椅背調整及折疊座椅。

2023 Palisade提供超聲波檢測警報，能檢測後座兒童和寵物的活動，提醒駕駛檢

查後座；如果駕駛離開並鎖車後，2023 Palisade會鳴喇叭並通過Bluelink向駕駛的

手機發送警報。

動力系統 八速自動變速箱

Palisade配備3.8V6直噴引擎，最大輸出291hp/6,000rpm、262lb.-ft/5,200 rpm，

搭配八速自動變速箱並提供前驅和全新HTRAC®全輪驅動(AWD)系統，並增加牽引模

式。燃油耗率可達每加侖行駛哩數：平均22英里，市區19英里，公路27英里。

安全技術 額外保護

Palisade提供額外保護，豐富的ADAS系統包括許多創新技術，包括前方碰撞避免輔

助、盲點碰撞避免輔助、SEA安全下車輔助、駕駛員注意警告、遠光燈輔助、NSCC

基於導航的智慧全速域巡航控制、車道跟隨輔助、HDA II高速公路駕駛輔助、後方

交通防撞輔助、倒車防撞輔助和遠端智慧停車輔助等。

試駕面對泥濘 如履平地

2023 Palisade在山林之間舉行試駕，展示其越野性能。試駕的是Calligraphy ，

原以為是嬌生慣養的都市車。在將四輪傳動固定，出發到山林中泥濘的上下坡，絲

毫不吃力也無太大顛簸如履平地，令人吃驚Palisade的平穩性能，而駕駛座可延伸

的大腿坐墊及氣墊按摩，舒解長途飛行的疲勞。在停車場中試了一鍵前傾的第二排

座椅，輕鬆進出第三排座位。而第三排座位的電動調整椅背，讓原來不受重視的第

三排座位成為舒適的座椅。難怪廣受好評，履獲大獎。

汽車 檢測 手機

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