導演劉洋屢獲獎 闖好萊塢

劉洋是為新星導演，其指導的多部影片獲大獎。（劉洋提供）

記者王若然╱洛杉磯報導

來自中國大陸的新星導演 劉洋，帶著電影 反應現實的理想，斬獲了不少大獎。她作為導演、編劇、製片的多部電影，獲得了眾多國際電影獎項。劉洋說，電影不止是帶給人視聽享受的娛樂，還是可以挖掘社會深處問題，將現實搬到螢幕上的藝術。如今她帶著豐厚的專業知識和多年拍攝電影的經驗勇闖好萊塢 ，與好萊塢知名製片人合作，醞釀完成下一部大片。

劉洋目前是美國Easyfinds影業特邀常駐導演、製片人。同時，她還在好萊塢的星光傳媒擔任創意主管職位，該公司製作的電影包括「摘金奇緣」、「決戰中途島」等大片。劉洋還擔任扶持全球女性和少數族裔青年導演的「星計劃」項目的北美執行長，作為聯合製片人與全世界的青年導演展開多個獨立電影的項目合作。

談到目前在忙的項目，劉洋說，正在與奧斯卡獲獎製片人唐娜．基利奧迪、奧斯卡提名製片人梅美儀緊密合作獲獎紀錄片「武漢武漢」的後期製作與國際發行。

劉洋碩士畢業於美國愛默生學院（Emerson College）的電影製作專業，大學畢業於中國大陸高等學府北京電影學院，她擁有紮實的藝術功底和電影專業研究背景。在學習工作過程中，由她指導的多部電影獲得了巨大成功。

其中，劉洋作為導演、製片人、編劇和剪輯的電影「天黑之前」（A Matter of Time）是她的得意之作。這部短片講述了患有輕微阿茲海默症的空巢老人英，面對她在城務工的女兒堅持讓她搬進當地公立養老院，不服輸，直面自身對死亡的恐懼等的故事。

該片拍成後大獲成功，榮獲第54屆休士頓國際影展（WorldFest-Houston International Film & Video Festival）短片大獎、金獎和特別評審團獎。該獎是世界上最悠久的獨立電影節之一，與舊金山電影節，紐約電影節並稱為北美地區三大評選性質的電影節。許多知名導演在成名之初都曾獲得過此電影節的獎項。該片還入選第74屆戛納國際電影節，並參加了展映。該片入圍的電影節包括：第25屆洛杉磯國際短片電影節、第44屆希臘戲劇國際短片電影節、第27屆加拿大維多利亞電影節，第17屆好萊塢短片電影節等。 作為製片人，她與好萊塢知名製片人合作，將大片推上螢幕。（劉洋提供）

作為獨立電影人，劉洋的理想是挖掘社會深層問題，並將現實照進電影中。她認為這樣有深度的電影才更吸引人，表達現實也是一個電影人的責任。

劉洋還對劇情、犯罪懸疑類電影感興趣。她作為導演、編劇、製片人、剪輯的電影「她很危險」（She Is Dangerous）講述了一個專門製作香水的男孩決定為他心愛的鄰居女孩之作一份「特別」的禮物。該片榮獲好萊塢金獎最佳懸疑電影金獎，榮獲紐約電影獎榮譽提名。