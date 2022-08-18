現代汽車2023 Palisade旗艦SUV升級登場

2023 Palisade是現代汽車 旗艦SUV ，有7至8人座可選擇，自推出以來因內部設計優秀符合人性的貼心設計廣受消費者及專業汽車機構好評贏得大獎無數。2023年Palisade推出強化升級版，優化內外設計，更推出拖曳模組選配可拖高達5000磅。及越野專屬組合Palisade XRT，再度令人驚艷，將於今夏上市。

北美現代汽車產品規劃和移動戰略副總裁Olabisi Boyle表示，2023現代Palisade提供旗艦SUV相稱的設計吸引力和功能，是日常使用和公路旅行的終極家庭車輛。

首見拖曳模組選配可拖高達5000磅

旗艦SUV霸氣敏捷的外觀

Palisade的大尺寸車頭氣壩從原先鑽石格網改為方正的設計，同時前保桿也重新雕琢，搭配改為垂直頭燈，更有君臨天下的霸氣。另外車身側面加深車腰弧缐，更顯敏捷。為迎合美國風行的種種戶外活動，各級都可選配拖曳模組。另外遙控智慧停車輔助（RSPA）在停車空間有限之處非法有幫助。

霸氣的車頭進氣設計

新科技升級

Hyundai Digital Key 2 Touch允許車主將車鑰匙留在家中，並使用iPhone、Apple Watch或支持的Android手機 鎖定、解鎖和啟動車輛。將車鑰匙添加到Apple Wallet或Samsung Pass後，車主只需將支持的設備靠近門把手即可鎖定或解鎖汽車Apple Wallet或Samsung Pass還允許與家人和朋友安全地共享密鑰。

新的Palisade也是第一款提供Wi-Fi熱點功能的現代汽車，無線充電功能已從5w升級到15w，全車保留一個USB插頭，另外第二排、第三排座椅的5個USB插頭升級到USB-C可加快設備充電速度。

舒適的前排駕駛座一目瞭然的儀表板

Palisade內部方便貼心

第二、三排座椅電動折疊紐

作為旗艦SUV，Palisade內裝部分維持既有方便貼心設計，數位儀表板與中央螢幕連成一片，內部系統資訊的現代汽車專屬Blue Link也有升級。全新數位內後視鏡利用後攝像鏡頭，即時顯示在後視鏡上，駕駛可清楚地看到後面，不被乘客或貨物阻礙視線。最令駕始人開心的是舒適Ergo氣墊按摩駕駛座，減少長途駕駛時的疲勞。

2023 Palisade第二排座椅提供側翼式頭枕和座椅通風裝置，One-Touch第二排座椅便於操作，可將座椅向前移開，方便進出第三排座椅。為了更方便，第三排座椅也優化舒適方便功能，提供暖氣的選項、電動椅背調整及折疊座椅。

停車的上帝視角

針對氣候變暖，在高溫下遺忘兒童和寵物在車內可能發生遺憾，為此2023 Palisade提供Ultrasonic Rear Occupant Alert （超聲波檢測 警報）能檢測後座兒童和寵物的動向，提醒駕駛下車時檢查後座；如果駕駛離開並鎖車後檢測到後排座椅的活動，2023 Palisade會鳴喇叭並通過Bluelink向駕駛的手機發送警報，防止兒童和寵物被遺忘在車內，同時也有助於防止兒童意外將自己鎖在車內。

貼心的內建遮陽窗簾

動力系統

Palisade採單一3.8 V6直噴引擎，最大輸出為291hp/6,000 rpm、262 lb.-ft/5,200 rpm，搭配八速自動變速箱並提供前驅和全新HTRAC®全輪驅動（AWD）系統，該系統增加了牽引模式。牽引模式調整牽引動力總成曲線，使低檔保持更長時間並降低換檔的頻率。另外重新設定的電子可變扭力分離式離合器，在前後軸之間具有主動扭力控制，可選擇的HTRAC正常、運動和Smart模式有助於在所有天氣條件下提供自信的控制。燃油耗率可達每加侖行駛哩數：平均22英里，市區19英里/公路27英里。

全新數位內後視鏡利用後攝像鏡頭，即時顯示在後視鏡上

安全技術

Palisade將後方側面碰撞安全氣囊作為標准設備，提供額外的保護。其豐富的ADAS系統包括許多創新技術，包括前方碰撞避免輔助、盲點碰撞避免輔助、SEA安全下車輔助、駕駛員注意警告、遠光燈輔助、NSCC基於導航的智慧全速域巡航控制、車道跟隨輔助、HDA II高速公路駕駛輔助、後方交通防撞輔助、倒車防撞輔助和遠端智慧停車輔助等。

換線盲點偵測直接顯示在儀表板上不用回頭

試駕體驗

2023 Palisade選在北卡羅來納州的Asheville舉行，特別到沒有路的山林之間展示其越野性能。試開的是頂配Calligraphy ，原以為頂配是個嬌生慣養的都市車。在領隊提醒將4輪傳動固定，出發到山林中泥濘的上下坡，Palisade絲毫不吃力也無太大癲頗如履平地，令人吃驚Palisade的平穩性能，而駕駛座可延伸的大腿坐墊及氣墊按摩，舒解長途飛行的疲勞。在停車場中試了一鍵前傾的第二排座椅，輕鬆進出第三排座位。而第三排座位的電動調整椅背，讓原來不受重視的第三排座位成為舒適的座椅。難怪廣受好評，履獲大獎。