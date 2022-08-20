嘉年華遊輪公司 放寬旅客疫苗要求

嘉年華遊輪公司（Carnival Cruises）正在放寬對已接種疫苗 乘客的測試要求，並允許未接種疫苗的乘客不受豁免地旅行。遊輪公司將不再要求對在船上停留 16 晚以下、已接種疫苗的乘客進行檢測 。此外，未接種疫苗的客人將不再需要提交豁免申請。

近日，該公司宣布：「對2022年9月6日、或更晚啟程的遊輪生效的新指南，這將使更多的客人，更容易通過簡化的疫苗接種和檢測指南航行，包括對16晚以下航行、已接種疫苗客人不進行檢測。此外，取消未接種疫苗客人的豁免申請程序，他們只需要在登船時出示陰性檢測結果。」

根據新指南，接種疫苗的客人「必須在登船前繼續提供其疫苗接種狀況的證據」。但未接種疫苗的乘客「歡迎航行，不再需要申請疫苗豁免，除非在澳大利亞遊輪或航行 16 晚或更長時間。」未接種疫苗的乘客將被要求在出發後三天內，進行 COVID-19 檢測呈陰性。超過 16 晚的遊輪將繼續受到其自身的限制。

遊輪業在因疫情 而關閉18個月的打擊後，勉強穩定下來，但卻面臨著勞動力問題、熾熱的通貨膨脹、和經濟衰退的威脅。（劉柏江譯）