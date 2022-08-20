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Mojoon專注男士健康 提供線上問診/處方藥服務

【洛杉磯訊】

全美首個面向華人男性的線上問診平臺Mojoon，日前登陸北美， 一個顛覆傳統，打破美國醫療慢、貴、難三大傳統難題的線上問診平臺， Mojoon （www.mojoon.com）中文及英文網站現正式上線。

Mojoon專注男性健康，提供中文及英文詳細頁面說明，提供省時、省力、省錢的線上問診及處方藥服務，現在加入會員，正品偉哥免費領，以及其他驚喜福利

 當面對脫髮、陽痿時，不少人難以啟齒、或害怕麻煩、藥費昂貴，幫造成眾多男性諱疾忌醫。正是為了幫助解決這些男言之隱，Mojoon應運而生。CEO Ian Zhang表示，創立Mojoon的初衷，通過遠端醫療和對傳統醫療流程的改革，讓男同胞可以足不出戶就能主導健康。

Mojoon已上線針對ED及脫髮相關的服務。Mojoon的診療流程相當便捷：只需網上填寫個人資料和病歷問卷，執照醫生將在24小時內完成診斷並開立處方，處方藥由執照中心藥房直郵到家，避免面診，省去漫長的醫生等待時間，100% FDA審批處方藥無標示包裝郵寄到手。

Ian更指出，首批用戶周先生對Mojoon讚不絕口的表示，不用預約，無需和醫生交談，不用去藥店，實在是太方便了，最棒的是，藥價還便宜很多，Mojoon通過創新的合作方式和節約成本的運營模式，讓會員可節省高達80%以上的處方藥費用。

現在註冊會員將獲驚喜福利，Mojoon除了免收看診費、配送費用，還將獲得高達50美元的優惠券（相當於一個月的ED或脫髮療程的費用）。

Ian Zhang特別表示， Mojoon不是醫院，不是線上藥店，而是全美首個面對華人的線上問診平臺，執照醫生已覆蓋25個州95%的華裔人口，希望能夠真正的幫助到男性這個團體，為他們提供一個有效且隱私節省的求醫問藥新方式。更多訊息可至www.mojoon.com查看。

華人 福利 隱私

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