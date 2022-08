加州第一家Hell's Kitchen 在南加Harrah's開幕迎賓

加州第一家戈登‧拉姆齊(Gordon Ramsay)的地獄廚房餐廳(Hell's Kitchen)開幕迎賓,即日起接受訂位。(圖片來源:業者提供)

位於聖地牙哥的南加州 Harrah's度假村(Harrah's Resort Southern California),正進行暑期的各項吸引目標活動,包括加州第一家戈登‧拉姆齊(Gordon Ramsay)的地獄廚房餐廳(Hell's Kitchen)開幕迎賓,即日起接受訂位。

Hell's Kitchen是由米其林星級名廚兼電視名人戈登‧拉姆齊創辦,開在南加 州 Harrah's度假村的這家餐廳,是迄今他們最大的一家分店:可容納332位賓客。餐廳的設計和菜單上印有標誌性的紅色和藍色火焰,直接對映了廣受好評的福斯電視台同名烹飪競賽系列節目。優雅的酒吧、全方位服務的餐廳、展示廚房、豪華的酒廊、精心蒐集的葡萄酒牆、兩間私人餐室可合併成一個更大空間,和兩張主廚餐桌,都將是用餐體驗的亮點。它已於8月12日正式開幕,喜歡它的人,以後不必再往拉斯維加斯跑才能吃到它的美食 了。

「我們迫不及待歡迎遠近賓客前來體驗地獄廚房的傳奇。」度假村所在地Rincon部落主席Bo Mazzetti表示:「能夠與大廚拉姆齊和他的團隊並肩合作,打造呈現這家餐廳,是不同凡響、獨一無二的美食探索饗宴。」

菜單包括節目中出現過的各種地獄廚房佳餚,包括許多拉姆齊大廚的招牌菜,如威靈頓牛排、香煎干貝、脆皮鮭魚、和太妃糖布丁蛋糕,以及豪華的特色菜餚,如和牛肉丸和特上見島肋眼牛排,還有地獄廚房的招牌定食套餐。餐廳還將另外準備一份提供許多素食和純素選擇的菜單,包括松露燉飯、藜麥沙拉、野菇和糖釉根莖蔬菜。豐富的飲料菜單則包括獨家調製雞尾酒,例如Notes from Gordon, The Pitchfork, Fear and Loathing, and Meet Your Maker,以及不勝枚舉的各種啤酒、葡萄酒和其他烈酒。食客們可以期待地獄廚房餐廳推出特有全新精進佳餚,鞏固餐廳在烹飪趨勢方面的前導地位,並確保餐餐都能帶給食客一絲驚喜。

餐廳總經理Sarah Ertmann表示:「當賓客光臨南加州 Harrah's Resort的地獄廚房時,可以期待的是令人興奮的用餐體驗。無論是美食家,或是葡萄酒愛好者,或僅僅是著名節目的粉絲,每個人都可以在這家餐廳找到自己的所愛。」

戈登‧拉姆齊地獄廚房將每週七天提供晚餐服務,週五至週六下午4時至晚上11時,週日至週四下午4時至晚上10時。線上訂位https://harrahssocal.com/dining/hells-kitchen。

