世報嗨中秋 星工場流行樂唱跳

星工場藝術學院將在中秋活動中展示一支現場流行樂隊。（受訪者提供）

洛杉磯 星工場藝術學院（StarFactory Acting & Music Academy）的學生，將在世界日報和天普 市府9月10日、11日合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華，展示一支流行樂隊，長達30分鐘的現場演出，與大家共度佳節。

星工場藝術學院院長亮亮介紹，這是一支充滿現代感的流行樂隊，有吉他、貝斯、架子鼓、鍵盤等各種樂器，將演奏一些節奏感較強的現場音樂。「因為活動是在室外舉行，我們就想展示一支樂隊，能夠讓現場氣氛比較熱烈，同時還能跟觀眾互動，希望大家可以跟我們一起隨著節奏演唱、舞動，就像一個小型音樂會。 」

參加現場樂隊演出的十多名學生，年齡在十歲至16歲之間，大部分都是在美國出生長大的華裔 孩子，同時還有三、四位學生歌手輪番上場，演唱大家耳熟能詳的中英文歌曲。亮亮表示，正值傳統的中秋佳節，歌手們會挑選一些跟月亮星空有關的歌曲，比如《夜空中最亮的星》、《平凡之路》等，以表達思鄉之情，弘揚中華文化。

創辦於2015年的星工場藝術學院，樂隊表演是其特色之一，學校主要分為表演、音樂和舞蹈三大部門，導師均畢業於美國各大藝術專業院校。該校致力於培養具備天分的年輕藝人，是洛杉磯華語娛樂圈演藝人才的搖籃。