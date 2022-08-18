世紀旅遊歐洲7國15日遊 每人3299元

凱旋門

世紀旅遊全包式繽紛歐洲7國15日遊，將於10月13日出發，每人3299元。 造訪法國、瑞士、荷蘭、德國 、比利時、義大利 、梵蒂岡 。提供一站式服務、包機票酒店等，讓民眾能在最短時間裡去最多景點。此團世界日報是媒體贊助。

該旅行社說，他們西歐團最大特色是包機票。現在因機票價格大幅上漲，很多旅行社產品都不含機票，但他們報價包含往返機票，增加客人參團的便利性。費用還包含：全程13晚4星級酒店住宿及酒店早餐、全程空調旅遊大巴、專業導遊、巴黎進城遊覽稅及住宿稅、阿姆斯特丹旅遊稅、米蘭進城及旅遊稅、威尼斯進城及旅遊稅、佛羅倫斯進城及旅遊稅、羅馬進城及旅遊稅。

所經城市包括：巴黎、布魯塞爾、布魯日、安德衛普、海牙、阿姆斯特丹、德國科隆、法蘭克福、瑞士琉森、意大利米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、比薩、羅馬、梵蒂岡等。

此團適合第一次去歐洲的客人，涵蓋精華景點，可在最短時間玩最多地方。設計路線時也有人性化考量，比如第一站在巴黎停留三晚，最後一站在羅馬停留三晚，讓客人有充分時間休息調整時差。中間經過比利時、荷蘭、德國、瑞士和義大利。

該旅行社表示，每年10月是歐洲最好的季節，也是最繁忙的時段，最近歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人湧入歐洲，但對需要辦理申請簽證 的華人來說，卻面臨簽證預約時間滿額、辦理時間延長的問題，一些歐洲國家的簽證預約時間已約到9月中旬，對於需要歐洲簽證的客人，現在就要開始辦。

歐洲簽證現在需要一個多月時間，目前洛杉磯能預約到最早時間是9月10日左右，面簽後要兩周才能拿到。世紀旅遊可提供客人兩種服務，一種客人可做甩手掌櫃，只要提供證件信息，其他由旅行社全部做完，還會開車帶客人去面簽全程陪伴，這種服務包括簽證費共420元；另一種是旅行社幫忙做好表格，其他客人自己辦。美國公民前往歐洲目前無需申請，明年5月開始需要申請ETIAS。