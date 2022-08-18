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HAB銀行 定存13個月2.65%優惠利率

洛杉磯訊

HAB銀行目前再推出更優惠的利率，3個月CD定期存款1.30% APY、6個月CD定期存款1.70% APY，及13個月CD定期存款2.65% APY，有關詳情可電阿提夏市分行562-924-7500或洛杉磯市分行213-362-1200查詢。

因目前房貸利率上升，令房屋買賣率下降，為預防現金貶值，很多人將資金放在銀行做CD定期存款，然後再考慮作其他投資用途。

該銀行表示，HAB銀行為客戶的多元化社區，提供廣泛的商業和個人銀行產品和服務。他們始終如一地在業務交易的各個方面，提供卓越的服務，從而建立互惠互利的長期關係。其業務範圍包括商業房地產貸款、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是屬全國性銀行。

HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務服務社區近39年。該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加州，他們有說中文的職員為廣大華人顧客服務。更多詳細資訊可瀏覽該銀行網站www.habbank.com。

HAB銀行阿提夏市分行地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia CA；洛杉磯市分行地在928 S. Broadway, #F, Los Angeles CA。

貸款 紐約州 阿提夏

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