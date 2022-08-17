9月世報「建材裝修大展」含金量高 歡迎參展

世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場訂單多多、滿意多多。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報 與美國華人 建築公會攜手，將於9月22日（周四）、23日（周五）兩天，在阿罕布拉市共同舉辦第四屆「建材裝修大展」。兩天活動吸引南加 州各類建材製造、代理、經銷專業商號廣泛參與，還邀請到官方代表及專業人士提供最新相關資訊，無論您是想要B2B商業對接，還是想要購買建築、裝修材料，亦或者是想要了解最新的裝修、建築法律法規，蒞臨大展都會讓您不虛此行。

廠商雲集

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。

資訊新鮮

兩天活動的建築論壇環節，邀請到建築、裝修相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題，如附屬住宅單位「增建ADU」、「SB9」法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。透過這些實用的資訊，間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。權威的講者、新鮮的資訊，讓活動含金量多年來得到來賓、展商肯定。

講座結束後，民眾圍著講員諮詢關心議題。（本報檔案照）

「建材裝修大展」洛杉磯世界日報合作夥伴「美國華人建築公會」（前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱：CACP），是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士。

洛杉磯世界日報與華人營建公會攜手舉辦的第三屆「建材裝修大展」圓滿成功。（本報檔案照）

講座現場座無虛席。（本報檔案照）

「建材裝修大展」是南加州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引衆多專業公司商號及南加屋主蜂擁而至，現場訂單及交易金額令人咋舌，令報名參展的華洋兩界攤商不但心滿意足，同時亦結交到許多行業人士。

世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場人頭攢動。（本報檔案照）

講座現場一位難求，甚至有民眾為方便看大屏幕站立聽講。 （本報檔案照）

目前展位還有少數餘位，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電諮詢世界日報：323-268-4982 轉 600。

第四屆「建材裝修大展」

日期&時間: 2022年9月22日（周四）及9月23日(周五），10AM—5PM。

地點:Almansor Court（700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801）現場免費停車、無需報名、免費入場觀展！