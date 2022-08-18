陳冠文醫師談 中西合璧治療疼痛-學善物理治療

「學善物理治療」在洛杉磯 設有兩處診所，由謝章優脊醫教授、和吳政融物理治療博士主治。學善物理治療團隊執行長陳冠文醫師在接受訪問時表示，學善物理治療體系從台灣出發，多年來他們把中醫的傳統結合了西醫的科學，融合出一套更有效益的治療方式；並於中國大陸有許多合作醫療單位，期待在洛杉磯地區能帶給大家更有益的治療模式。

陳冠文醫師是台灣陽明大學物理治療所碩士，美國諾瓦東南大學物理治療博士；他說，學善本於創新，一直以來提供最新的治療理念給民眾，因此在所阿罕布拉 市及羅蘭岡 的兩處物理治療診所，仍維持一貫精神，使用最新科技及設備，提供患者有效的治療。另外不同於大多美式物理治療診所的開放性空間，該診所提供獨立的評估及隱密治療空間，在整個治療過程中，不會受到外人干擾；他們希望患者在舒適的空間中治療，來達到最佳的治療效果。

陳冠文醫師表示「以善為本」，學善物理治療團隊是中西合璧的治療疼痛專家，不論在台灣、大陸或美國，治療人員都是秉持提供最高規格的治療品質、方法以及環境，來協助個案儘速回歸正常生活。

學善專治項目包括：急慢性腰背痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、頭頸肩痛、五十肩、網球肘、骨刺、手脚麻木、姿勢不良、運動傷害、車禍受傷等。

若有需要治療協助可直接聯繫他們，阿罕布拉市診所電話626-300-8341，地址320 S. Garfield Ave ., #302, Alhambra；羅蘭岡/工業市診所電話626-269-0661，地址18633 Gale Ave ., #102 , City of Industry。

圖為學善執行長陳冠文醫師（圖右）日前拜訪世界日報，由世報總經理李銘濱接待（劉子明攝）。