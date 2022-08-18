面對通膨低收入家庭 該如何節省每月開支

面對高通貨膨脹，低收入 家庭如何節省開支？加卅政府提供給18歲以上低收入加卅居民的普濟手機 計劃。 現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省500 美元或更多。 可以全美無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。

客戶也可以無限免費去電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。如家庭沒有參加公共援助計劃但年度總收入等於或低於以下年收入限額，可申請此計畫：1- 2人年收入低於28,700元 ; 3個人年收入低於33,300元 ; 4個人年收入低於40,600元 ;每位附加人員7,300元。

或家中有人參加了符合條件公共援助計劃中任何一項，也有資格獲得：1.有醫療卡白卡 ; 2.有參加低收入家庭能源援助計劃; 3.有聯邦政府補助; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃; 7.國立學校午餐計劃。

詳情可向下列申請地點洽詢：（1）阿市：1413 E Valley Bl， 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片，168 超市旁。（2）蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ， 626-234-8282世界書局，大中華超市旁。（3）橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989，在T & K Food Market 旁邊。（4）聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊，大華超市後面。（5）聖蓋博 ：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ， 626-280-6088世界書局，順發超市旁。（6）聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave #B, San Gabriel， 626-366-9991富通通訊。