我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

青少年吸口味電子煙 因含尼古丁將危害大腦

洛杉磯訊

煙草商利用口味電子煙，引誘青少年們上癮。加州公共健康部表示，愈是看似新奇無害的煙草產品，青少年愈會常常吸食，而這也是煙草商將青少年變成忠實顧客的伎倆。

大煙草商營銷機器將孩子當作目標顧客，並耗資數十億元經由社交媒體廣告、積極營銷看起來比香煙危害更小的產品。

煙草商將吸引年輕人上癮視為其商業模式，也就是當他們在試驗新產品及新口味，以了解哪種產品令人難以戒除之時，也同時在損害孩子們的健康。煙草商創造出薄荷醇、藍爵士莓果、香蕉冰及北極清涼薄荷等口味，以掩蓋孩子們不喜歡的煙草刺激味道，也使得煙草產品更容易開始使用，甚至更難以戒除。而帶有口味的電子煙正在使孩子們上癮。吸電子煙的青少年有超出三倍的可能性，成為日常吸香煙的癮君子。

大多數使用煙草的加州高中生都吸電子煙。若將電子煙與香煙等其他煙草產品相比，電子煙可容許吸入也更容易吸收較高濃度的尼古丁。尼古丁和海洛因一樣容易上癮，更會毒害發育中的大腦。它會重新連接大腦對尼古丁產生更多渴望，並產生如頭痛、煩躁及無法集中注意力等尼古丁戒斷症狀。尼古丁會影響學習並增加焦慮不安、情緒波動和暴躁易怒的狀況。

但是，這並非僅與電子煙有關，其他煙草產品也同樣具吸引力，因為它們有豐富多樣的口味，而且低價又易於購買，例如鼻煙或嚼煙等無煙的煙草，以及雪茄煙和小雪茄等。不幸的是，這些產品對於發育中的大腦及身體也有害，因為它們也同樣含有尼古丁。

青少年吸電子煙的流行現象，最終促使FDA採取行動。FDA政策不允許：任何帶有口味、可卡入電子煙的預先填充式電子煙煙彈，例如U盤電子煙Juul的煙彈。然而，薄荷醇或煙草口味仍受到允許，這是因為來自煙草商的壓力所造成了危險漏洞 - 讓孩子們能夠繼續獲得帶有成千上萬種口味的電子煙，薄荷醇口味也包括在內。

自從漏洞百出的政策被採用，薄荷醇口味電子煙的銷售量激增52%。曾向青少年銷售水果口味或預先填充式煙彈電子煙的公司，因而改變策略。現在，他們開始推銷仍不受限制的電子煙，如薄荷醇及可拋棄型電子煙。毫不意外的是，這類產品的銷售量也同樣上升。

青少年及年輕成人吸電子煙，與新冠病毒檢測呈陽性的風險增加5至7倍；有關在過去兩年中，吸電子煙的中學生已增加218%，高中生則增加135%；加州吸電子煙的高中生中，有96%使用口味產品；青少年吸電子煙尼古丁，比成年人更有近7倍的可能性。年輕人中吸大麻電子煙一年內已增加58%；吸電子煙的青少年成為日常吸煙者，比不吸電子煙者更有3倍的可能性；青少年及年輕成人首次嘗試無煙煙草，如咀嚼煙或口含煙的平均年齡為16歲。

加州公共健康部呼籲為孩子們創造一個更美好的未來。詳情可上網https://www.flavorshookkids.org/chinese/ 。

加州 FDA 檢測

上一則

加州公校生免費餐 本學年可續獲兩頓

下一則

「甘十九妹」改編漫畫 「刺客G」 在美打造武俠宇宙

延伸閱讀

全美通膨率 阿拉斯加最嚴重 紐約、加州衝擊小

全美通膨率 阿拉斯加最嚴重 紐約、加州衝擊小
加州旱情加劇 30天內11口井乾涸

加州旱情加劇 30天內11口井乾涸
大華台灣美食節 道地口味吃得到還可抽獎

大華台灣美食節 道地口味吃得到還可抽獎
今年月餅花樣多 包裝吸睛口味推陳出新

今年月餅花樣多 包裝吸睛口味推陳出新
今年月餅口味包裝很創新 卡通圖宮廷風健康版

今年月餅口味包裝很創新 卡通圖宮廷風健康版
懷孕口味變 她竟愛吃狗餅乾 老公傻眼：我們沒養狗

懷孕口味變 她竟愛吃狗餅乾 老公傻眼：我們沒養狗

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞