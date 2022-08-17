青少年吸口味電子煙 因含尼古丁將危害大腦

煙草商利用口味電子煙，引誘青少年們上癮。加州 公共健康部表示，愈是看似新奇無害的煙草產品，青少年愈會常常吸食，而這也是煙草商將青少年變成忠實顧客的伎倆。

大煙草商營銷機器將孩子當作目標顧客，並耗資數十億元經由社交媒體廣告、積極營銷看起來比香煙危害更小的產品。

煙草商將吸引年輕人上癮視為其商業模式，也就是當他們在試驗新產品及新口味，以了解哪種產品令人難以戒除之時，也同時在損害孩子們的健康。煙草商創造出薄荷醇、藍爵士莓果、香蕉冰及北極清涼薄荷等口味，以掩蓋孩子們不喜歡的煙草刺激味道，也使得煙草產品更容易開始使用，甚至更難以戒除。而帶有口味的電子煙正在使孩子們上癮。吸電子煙的青少年有超出三倍的可能性，成為日常吸香煙的癮君子。

大多數使用煙草的加州高中生都吸電子煙。若將電子煙與香煙等其他煙草產品相比，電子煙可容許吸入也更容易吸收較高濃度的尼古丁。尼古丁和海洛因一樣容易上癮，更會毒害發育中的大腦。它會重新連接大腦對尼古丁產生更多渴望，並產生如頭痛、煩躁及無法集中注意力等尼古丁戒斷症狀。尼古丁會影響學習並增加焦慮不安、情緒波動和暴躁易怒的狀況。

但是，這並非僅與電子煙有關，其他煙草產品也同樣具吸引力，因為它們有豐富多樣的口味，而且低價又易於購買，例如鼻煙或嚼煙等無煙的煙草，以及雪茄煙和小雪茄等。不幸的是，這些產品對於發育中的大腦及身體也有害，因為它們也同樣含有尼古丁。

青少年吸電子煙的流行現象，最終促使FDA 採取行動。FDA政策不允許：任何帶有口味、可卡入電子煙的預先填充式電子煙煙彈，例如U盤電子煙Juul的煙彈。然而，薄荷醇或煙草口味仍受到允許，這是因為來自煙草商的壓力所造成了危險漏洞 - 讓孩子們能夠繼續獲得帶有成千上萬種口味的電子煙，薄荷醇口味也包括在內。

自從漏洞百出的政策被採用，薄荷醇口味電子煙的銷售量激增52%。曾向青少年銷售水果口味或預先填充式煙彈電子煙的公司，因而改變策略。現在，他們開始推銷仍不受限制的電子煙，如薄荷醇及可拋棄型電子煙。毫不意外的是，這類產品的銷售量也同樣上升。

青少年及年輕成人吸電子煙，與新冠病毒檢測 呈陽性的風險增加5至7倍；有關在過去兩年中，吸電子煙的中學生已增加218%，高中生則增加135%；加州吸電子煙的高中生中，有96%使用口味產品；青少年吸電子煙尼古丁，比成年人更有近7倍的可能性。年輕人中吸大麻電子煙一年內已增加58%；吸電子煙的青少年成為日常吸煙者，比不吸電子煙者更有3倍的可能性；青少年及年輕成人首次嘗試無煙煙草，如咀嚼煙或口含煙的平均年齡為16歲。

加州公共健康部呼籲為孩子們創造一個更美好的未來。詳情可上網https://www.flavorshookkids.org/chinese/ 。