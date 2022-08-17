階進慈善基金會 8/21敬老免費餐會

階進慈善基金會（Wealth by Health），為感謝年長者們對社會的付出與貢獻，將於老人節8月21日星期天中午12時至3時，舉辦一場敬老餐會活動（Senior Appreciation Luncheon），回饋給65 歲以上年長者們。

階進慈善基金會表示，當天他們準備了美味佳餚與娛樂活動，全程免費；地點在羅斯密社區中心（ Rosemead Community Center，地址在3936 Muscatel Ave., Rosemead）。歡迎年長者們共襄盛舉。

該基金會表示，疫情 期間為確保大眾的健康與安全，需遵守防疫規範，名額有限，需提前預約並提供疫苗接種證明。預約及更多詳情可去電 888-996-9985，或上網www.wealthbyhealth.org。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為「醫療沙漠」地區的低收入 、無保險 、和保險不足的家庭提，供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫療保健提供者伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。今天，他們的醫療保健提供者團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師和驗光師。他們的使命是通過提供可訪問的資源，來改善服務不足人群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活質量。