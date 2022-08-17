我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

階進慈善基金會 8/21敬老免費餐會

洛杉磯訊

階進慈善基金會（Wealth by Health），為感謝年長者們對社會的付出與貢獻，將於老人節8月21日星期天中午12時至3時，舉辦一場敬老餐會活動（Senior Appreciation Luncheon），回饋給65 歲以上年長者們。

階進慈善基金會表示，當天他們準備了美味佳餚與娛樂活動，全程免費；地點在羅斯密社區中心（ Rosemead Community Center，地址在3936 Muscatel Ave., Rosemead）。歡迎年長者們共襄盛舉。

該基金會表示，疫情期間為確保大眾的健康與安全，需遵守防疫規範，名額有限，需提前預約並提供疫苗接種證明。預約及更多詳情可去電 888-996-9985，或上網www.wealthbyhealth.org。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為「醫療沙漠」地區的低收入、無保險、和保險不足的家庭提，供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫療保健提供者伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。今天，他們的醫療保健提供者團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師和驗光師。他們的使命是通過提供可訪問的資源，來改善服務不足人群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活質量。

保險 低收入 疫情

上一則

加州公校生免費餐 本學年可續獲兩頓

下一則

「甘十九妹」改編漫畫 「刺客G」 在美打造武俠宇宙

延伸閱讀

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
牙醫培育營印模、雕刻、見習 連3年學生考上牙醫系

牙醫培育營印模、雕刻、見習 連3年學生考上牙醫系
觸媒轉換器防盜 羅斯密20日蝕刻編號

觸媒轉換器防盜 羅斯密20日蝕刻編號
20年前立志捐髓 台灣暖心牙醫圓夢救人一命

20年前立志捐髓 台灣暖心牙醫圓夢救人一命
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞