世報線上講座/C2教育中心是學術成功的智能導航

C2教育中心區域經理Yuna Chung

8/20第七場 4:00--4:30pm（英文演講）

主講人：Yuna Chung

進入頂尖大學比以往任何時候都更難，爲了讓更多的家長學生瞭解如何規劃進入理想大學，C2教育 中心區域經理Yuna Chung，演講主題是C2 Road Map : Smart Navigation for Academic Success。

C2教育中心 幫助學生在大學錄取過程中導航，從選擇合適的初高中課程到製定成功的申請策略。 該中心學生獲得 6,000 多份夢想大學錄取，並獲4500 萬元的獎學金。包括哈佛、斯坦福、普林斯頓、耶魯、芝加哥、柏克萊、麻省理工、哥倫比亞、賓夕法尼亞、加州 理工、 UCLA等。

C2 Education 由 David Kim 和 Jim Narangajavana 於 1977年，在哈佛大學宿舍創立， C2 已從哈佛宿舍發展到 15 個州的 180 多個中心。 擁有 1,200 多名教師和 400 多名當地中心主任和教育協調員， 1萬4000 多名學生。

C2 為學生提供K-12 年級所需的課程規劃指導，從打下堅實基礎到參加越來越具有挑戰性的高中課程，以及在大學錄取過程中的導航。 導師們會提供個性化支持，以提高考試成績、提高 GPA 並建立成功的大學申請。

SAT 、ACT、PSAT、AP 考試、SSAT、ISEE，所有這些考試都在大學錄取的道路上發揮著重要作用。 C2 在鑽石吧，Cerritos，Chino Hills，Irvine，Monrovia，Yorba Linda都有分校。網址www.c2educate.com，電話1-888-308-8123。