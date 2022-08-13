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世報線上講座/不要再問：要上幾門 AP 課才能進名校

洛杉磯訊
飛達教育魏昕老師
飛達教育魏昕老師

8/20第八場 4:30-5:00（中文演講）

主講人：魏昕

不要再問：要上幾門 AP 課才能進名校？飛達教育的魏昕老師說，搞懂高績效選課策略 ，是他這一場線上直播的主題。

魏昕在 1982 年以全額獎學金被著名常春藤大學 - 賓夕法尼亞大學錄取， 隨後在華爾街及矽谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選出類拔萃的未來菁英。

2016 年「飛達教育 - 全球青少年領袖培育項目」受總統義工獎認同，成為指定頒獎機構，2018年，被美國大學理事會認證為 AP 學分授課地點； 2019年，不僅再次成為美國奧林匹克數學競賽 (AMC) 考場，更領先業界獲得 WASC SEP 認證，與著名私立學校合作，在飛達教育各大中心提供 WASC 認證 AP 學分班，以及最新高級文憑 AP Seminar 以及 AP Research 課程，並由博士學位並受大學理事會專業培訓的導師授課。

當許多人在追求升學包裝，關注應試課程培訓時，魏昕的教育理念與前瞻視野已帶領飛達團隊為下一代培養未來菁英。每年寒暑假，他親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，培養他們成為有理想有抱負、有社會責任感和貢獻心的青少年。因他的教育理念與不懈的精神，在這群學生當中有很多人都進入常春藤等名校。

教育 常春藤 升學

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