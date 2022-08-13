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世報線上講座/申請藤校/頂尖私立大學/醫學院 學生必須暸解

洛杉磯訊
周迪 Dee Chou
周迪 Dee Chou

第六場 3:30--4:00pm（中文演講）

主講人：周迪

豪杰訓練中心成立於2014年8月20日，是一個專業培養學生主攻藤校、頂尖私立大學、醫學院的中心。打破亞裔社區成績掛帥傳統，補習不斷的教育模式。

創辦人周主任強調，在陪伴兒女成長的過程中，父母應當培養孩子有二個項目：1. 核心價值Core Value - 強大的寫作、溝通、領導能力。2. 人文素養 - 純淨的心靈、慈悲的胸懷、無私的概念。這二個項目，就是引導孩子在申請藤校和頂尖的私立大學，醫學院的過程中，突顯自己處理周邊人、事、物的能力，智慧和深度，成為贏家的孩子。

周主任是台灣第一代移民，在美居住41年，和畢業於私立優質大學的先生，共同培養二個在美出生拒絕補習的孩子，進入頂尖的私立大學。 。

他們在培養孩子進入大學的過程中，學習和研究出來一套專業的教育理念和方法，適用於培養孩子進入藤校、頂尖私立大學、醫學院，成功率高，帶領學生和家長意識到，孩子申請大學百分百憑藉基礎實力，沒有包裝，做假走徢徑，否則會摧毀孩子的未來。

豪杰主攻藤校、頂尖私立大學、醫學院，為自己爭取錄取通知書和高額獎學金，「By Merit Basis」 這句廣告詞，証實豪傑專業的能力， 也是他人無法模仿，必須要交出成績單的一個事實和教學成果。網址breakthroughtc.com 電話626-574-0101。

醫學 教育 亞裔

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