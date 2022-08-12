世報線上講座／尋找美國未來科技、商業、E-Sports領袖

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洛杉磯訊
Angie Wang
Angie Wang

8/20第三場 2:00-2:30 pm （中文演講）

主講人：Angie王

申請大學有配額的方式，每一所藤校頂尖大學幾乎都有電競人才，you.電競玩的聯盟及UC電競聯盟。首先分兩部分，一個是私立學校跟頂尖大學的申請，另一個專項是UC申請的方向。頂尖大學申請early decision，提早做決定只能選一所，但是中的比例非常高。私立學校又分為新生與轉學生，轉學生要有工作、實習、研究的經驗。新生呢？比賽得獎及領袖訓練項目才是強項。

UC電競的聯盟一般家長都持有懷疑的態度，但歷年來，我們的學生進到頂尖的私立大學，都是因為優異的成績加上電競才能、領袖訓練項目及義工而成為這些大學的敲門磚。

還有其他特殊的族群是頂尖大學錄取優先考量，如有某些天賦與特殊才能電競選手、駭客專家或是身心有殘疾、有特殊教育或是IQ特別高的學生，可以透過醫生開立證明，屬於特殊的配額。舉凡一些小駭客機器人的玩家、寫coding的人才、愛打電玩的人才。再加上政府在支持的項目，綜合起來成為申請大學最有力的項目。

作為有25年成功升學規畫的史坦福領袖教育負責人Angie王表示：「能夠成功被頂尖大學錄取的因素超過1200種，每一個大學都有自己的配額圈。今年，我們的學生已經陸續收到UC Berkeley、藤校等等頂尖大學錄取通知書，希望學生和家長在為孩子規畫升學前做好充分思想準備，提前制定目標，我們建議最好提前三年開始規畫」。史坦福領袖教育(909)202-3839。

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