世報線上講座／藤校及美國名校錄取-申請文章成功策略

8/20第二場 1:30- 2:00 pm（中文演講）

主講人：陳肇新醫學 博士

成績分數只是智慧篩選，名校更注重通過學生的專長，高中的自我成長，過去的成功，來評估學生未來貢獻社會的潛力，而申請文章就是讓招生 官從非學術方面來瞭解學生的理想、興趣、和熱情投入，能大大提高錄取機會。

申請文章不是寫作業，不是修改語法詞句，需要根據自己強項和理想學校的需求來量身訂造，需要有主題、獨一無二的個人特點，專業方面的競爭優勢，才能在眾多成績優秀的學生中脫穎而出。Dr. Simon Chan陳肇新醫學博士（見圖）將通過他的升學 策略，教學生如何寫作名校需求的申請文章。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學，從事升學輔導接近20年。曾參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士能把學生現有條件和興趣，與專業需求聯繫起來，變成學術專長凸顯在申請文章裡，從主題內容上提升申請文章質量，吸引讀者，增加錄取機會。微信諮詢：uscollegesuccess，電話626-826-2833。