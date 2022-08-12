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世報線上講座／史丹佛大學-成功錄取的申請策略

洛杉磯訊

8/20第一場 1:00 pm-1:30 pm （英文演講）

主講人：陳肇新醫學博士

Stanford史丹佛大學是很多學生及家長的夢想學校，但是在選擇性提交SAT成績政策推動下，申請人數暴增，錄取率從5%跌至3.9%。學校招生依然不變的是維持學生的多樣性，尋找領域專家，能引領社會進步，帶來積極貢獻的學生。學生想要從如此大的競爭裡脫穎而出，絕對不能單靠分數，必須要有個人特點和一技之長。

那麼，如何把興趣和專業發展聯繫起來呢？如何把暑期研究、社區實踐、學校活動以及社會貢獻都圍繞專業發展來做好規畫安排呢？Dr. Simon Chan陳肇新醫學博士（見圖）將通過學生的成功案例，傳授名校申請成功策略。陳博士認為，學生能把興趣聯繫學科，理論結合實踐，有重點地做深入研究，全心投入做到極致，定能成為名校爭相錄取的領域專家。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學，擁有多年名校升學輔導經驗。曾參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。

陳博士一對一輔導，專精升學規畫，申請文章指導及面試培訓，塑造學術專長提升成功進入名校的機會。微信諮詢：uscollegesuccess，電話626-826-2833。

醫學 招生 升學

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