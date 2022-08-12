我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

世報線上講座／細述 頂尖大學錄取策略

洛杉磯訊
Jenny Wheatley
Jenny Wheatley

第四場 2:30-3:00 pm（英文演講）  

主講人：Jenny Wheatley

美國名校競爭只會越演越烈，為了讓華人子弟可以進入理想的大學，業界權威「Admission Masters」升學規畫教育機構總裁Jenny Wheatley ，將為家長及初、高中生以英文分析Strategies for Admissions to Highly Selective Colleges(頂尖大學錄取策略)，講述：最具競爭力的大學為何會越來越挑剔；被常春藤盟校和美國其他頂尖大學錄取的學生是如何在衆多申請者中脫穎而出、帶大家瞭解大學錄取的真相，以及申請人如何做出正確決定，在哪裡投入時間和精力以獲得最佳錄取結果。

進入頂尖院校競爭越來越激烈，大學申請的過程尤為重要：如何達到大學招生人員的期待標準，如何客觀準確評估自身的能力，如何發現自己的優勢，如何利用申請文章與面試展示自我，都是不可或缺的能力。

執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University 教育碩士， 擁有多年UCLA、Johns Hopkins 入學審核經歷，獲頒哈佛大學入學審核資格證書，「為美國而教 」 組織成員。

該中心顧問團隊經驗豐富，成立至今，已將數千名學生送入名校。由前名校大學入學資格審核官協助修改決定錄取機率的自傳論文。該中心針對學生的個人特質製定升學方案，即時掌握各大學入學規定，將最新情報提供給學生，專業化的指導，準備完善申請大學的資料，面試的準備以及模擬訓練，為學生爭取高額獎助學金。中英專線 909-957-7000 或電1-855-466-2783，網址www.theadmissionmasters.com。

升學 教育 面試

上一則

加州萬萬稅 卻也真救命

下一則

好康報你知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

世界日報秋季升學規劃講座 8/20線上直播

世界日報秋季升學規劃講座 8/20線上直播

王丹嗆台大政治化：處理林智堅論文高調到令人傻眼

王丹嗆台大政治化：處理林智堅論文高調到令人傻眼
阿富汗女孩受教育權受阻 上秘密學校偷讀書

阿富汗女孩受教育權受阻 上秘密學校偷讀書
場邊人語／組織異動 形勢難懂

場邊人語／組織異動 形勢難懂
百年名校蘇同鄧諾文T-D私校秋季班招K-12年級生

百年名校蘇同鄧諾文T-D私校秋季班招K-12年級生
亞城看板╱ 大學申請講座21日推出

亞城看板╱ 大學申請講座21日推出

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
洛杉磯溫莎山區重大車禍，司機高速闖紅燈釀六車相撞，在一團火球中衝入路旁加油站，釀6死8傷重大慘劇。（監控視頻）

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

2022-08-05 14:15

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰