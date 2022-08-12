世報線上講座／細述 頂尖大學錄取策略

Jenny Wheatley

第四場 2:30-3:00 pm（英文演講）

主講人：Jenny Wheatley

美國名校競爭只會越演越烈，為了讓華人子弟可以進入理想的大學，業界權威「Admission Masters」升學 規畫教育 機構總裁Jenny Wheatley ，將為家長及初、高中生以英文分析Strategies for Admissions to Highly Selective Colleges(頂尖大學錄取策略)，講述：最具競爭力的大學為何會越來越挑剔；被常春藤盟校和美國其他頂尖大學錄取的學生是如何在衆多申請者中脫穎而出、帶大家瞭解大學錄取的真相，以及申請人如何做出正確決定，在哪裡投入時間和精力以獲得最佳錄取結果。

進入頂尖院校競爭越來越激烈，大學申請的過程尤為重要：如何達到大學招生人員的期待標準，如何客觀準確評估自身的能力，如何發現自己的優勢，如何利用申請文章與面試 展示自我，都是不可或缺的能力。

執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University 教育碩士， 擁有多年UCLA、Johns Hopkins 入學審核經歷，獲頒哈佛大學入學審核資格證書，「為美國而教 」 組織成員。

該中心顧問團隊經驗豐富，成立至今，已將數千名學生送入名校。由前名校大學入學資格審核官協助修改決定錄取機率的自傳論文。該中心針對學生的個人特質製定升學方案，即時掌握各大學入學規定，將最新情報提供給學生，專業化的指導，準備完善申請大學的資料，面試的準備以及模擬訓練，為學生爭取高額獎助學金。中英專線 909-957-7000 或電1-855-466-2783，網址www.theadmissionmasters.com。