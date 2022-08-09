2022秋季教育專刊8月19日隨報附贈

世界日報 2022秋季教育 專刊將在8月19日（周五）隨報免費附贈，南加各大世界日報的零售點僅此一日附贈該刊，請勿錯過。

教育專刊內容豐富，包含「大學新鮮人 了解校園安全很重要」、「避免八項常見錯誤 少走彎路早日成材」、「12所名校全錄取 混血女孩分享心得」、「漫畫創業 網路眾籌出書」、「孩子疑惑 博物館裡找答案」、「教育至上的四代母親」等精彩文章及報導。作為家長，掌握、熟悉這些議題刻不容緩。

偏遠地區讀者可自付四元郵資，支票 抬頭註明「World Journal LA, LLC」，郵寄至World Journal LA, LLC（2022秋季教育專刊），1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754。詳情洽詢世界日報發行服務專線：323-268-4982轉分機191（世界日報洛杉磯社）。

此外，為全方面服務讀者，世界日報還將在專刊發行次日（8月20日周六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦「2022秋季升學 規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生 政策趨勢。線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：shorturl.at/fgL16，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。