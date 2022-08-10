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南灣中醫藥大學提供 東方醫學生獎學金

【洛杉磯訊】

南灣中醫藥大學提供東方醫學(針灸和草藥)碩士和博士學位，是美國歷史悠久大學之一。對於有興趣學習東方醫學的學生們提供下列競賽獎學金：一等獎獲得者，將獲得該大學碩士學位所需課程和臨床實習的 100% 獎學金；二等獎獲得40% 的獎學金；三等獎獲得20%的獎學金。

參加競賽獎學金申請者必須提交以下三個問題的書面答案： (a) 東方醫學針灸和草藥，對你意味著什麼。(b) 你為什麼要學習東方醫學治療的康復藝術。(c) 為什麼南灣中醫藥大學應該授予你100%的獎學金。

答案長度由每位參與者自行判斷，並由評審委員會決定評審。始終如一的深思熟慮令人信服和有條理的答案將受到青睞。冗長或重複的答案將不受歡迎。

獎學金向： (a) 所有符合南灣中醫藥大學錄取最低標準的準新生，包括來自任何認可學院或大學，至少六十個學期學分或九十個季度學分、或任何認可的大學的轉學生。 (b) 目前正在申請南灣中醫藥大學、或未會被南灣中醫藥大學開除過的學生。

有關南灣中醫藥大學的更多信息，包括入學要求、項目、課程、教師和財政援助方案可在 www.southbaylo.edu上找到、或向招生部門的主任Seon Kim發送電子郵件至admissions @southbaylo.edu。

競賽答案可以用韓語、中文或越南語以及英語提交。競賽答案必須提交給南灣中醫藥大學 2022 競賽委員會[email protected]

南灣中醫藥大學即日起接受獎學金的申請，並持續到9月29日晚上 11:59分截止(太平洋標準時間)。比賽獲勝者將於9月29日公佈。

為了獲得和維持他們的獎學金，每位獲獎者必須：在南灣中醫藥大學註冊，成為並保持良好信譽的學生；每季度在 SouthBaylo 大學註冊至少12個學分；如果有符合資格者，每季度至少完成 120 小時的臨床實習；在南灣大學前四個季度保持3.5以上的GPA，在4年內完成 MSAOM 學位的所有課程和臨床實習；和如果需要休息，可向教務長提出申請並說明正當理由。

醫學 越南 招生

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