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中國璟原藝術字畫徵集 洛杉磯站8/18至8/20舉辦

【洛杉磯訊】
張大千、于右任山水圖 對聯。
張大千、于右任山水圖 對聯。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司，總部位於浙江省杭州市。2022年8月10日至8月26日，第二十八次赴北美進行中國字畫擴大徵集，作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。洛杉磯徵集日期8月18至20日上午9時30分至下午4時30分， 地點在San Gabriel Hilton Hotel 二樓（225 West Valley Blvd. San Gabriel, CA）。

本次仍由公司副總經理周佳以及書畫部主管陳立界帶隊。為確保藏家放心，一律實行當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至該公司北美徵集郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥1-626-773-6336，待專家初步審定圖片後預約見面，或可直接攜帶藏品到活動現場鑑價，詳情可登陸公司網站www.jingyuanzj.com 。

中國璟原以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。

中國璟原藝術可為你做免費鑑定及估價， 並提供如何長期保存的建議。可帶上中國字畫到活動現場；收購範圍，近現代字畫：徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐云、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中。

古代字畫：趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同和、陸潤庠。

東南亞 投資 洛杉磯

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