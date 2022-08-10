國泰銀行總裁劉昌明 榮登LA 500影響力人物

國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明（見圖），榮登洛杉磯 商業雜誌（Los Angeles Business Journal）的LA 500—洛杉磯五百大影響力人物排行榜，該榜表彰了洛杉磯最具影響力和影響力的領導者。

洛杉磯商業雜誌指出劉昌明不僅帶領全行上下平穩渡過新冠疫情的艱困時刻，更在近年創造佳績，除了加快電子化革新的步伐外，國泰銀行資產總額在2021年底突破200億元。在2022年，國泰銀行收購匯豐銀行在美國西岸的零售銀行業務、和零售商業銀行業務，在加州 增添10家分行，擴張服務網絡。

洛杉磯商業雜誌發行人Josh Schimmels表示，2022年版的LA500影響力人物排行榜，已是第七屆。每年該雜誌團隊都會開展一個具有挑戰性的專案，研究、識別和突出洛杉磯地區最有影響力、最強大和最有影響力的商業專業人士。在為期近一年的任務中，該雜誌尋找引領推動創新、創造力、社群 和行業的管理領導者。

2022年LA500的領導者面臨主管生涯中的挑戰，不僅要發展業務，還要在前所未有的環境中保持公司文化的完整性和繁榮。 洛杉磯人及管理領導人都該為其反應方式和商業社群的發展感到自豪。他期待強調主管領導者保持的商業社群健康、強大和團結所做的出色工作。