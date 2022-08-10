我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

國泰銀行總裁劉昌明 榮登LA 500影響力人物

【洛杉磯訊】

國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明（見圖），榮登洛杉磯商業雜誌（Los Angeles Business Journal）的LA 500—洛杉磯五百大影響力人物排行榜，該榜表彰了洛杉磯最具影響力和影響力的領導者。

洛杉磯商業雜誌指出劉昌明不僅帶領全行上下平穩渡過新冠疫情的艱困時刻，更在近年創造佳績，除了加快電子化革新的步伐外，國泰銀行資產總額在2021年底突破200億元。在2022年，國泰銀行收購匯豐銀行在美國西岸的零售銀行業務、和零售商業銀行業務，在加州增添10家分行，擴張服務網絡。

洛杉磯商業雜誌發行人Josh Schimmels表示，2022年版的LA500影響力人物排行榜，已是第七屆。每年該雜誌團隊都會開展一個具有挑戰性的專案，研究、識別和突出洛杉磯地區最有影響力、最強大和最有影響力的商業專業人士。在為期近一年的任務中，該雜誌尋找引領推動創新、創造力、社群和行業的管理領導者。

2022年LA500的領導者面臨主管生涯中的挑戰，不僅要發展業務，還要在前所未有的環境中保持公司文化的完整性和繁榮。 洛杉磯人及管理領導人都該為其反應方式和商業社群的發展感到自豪。他期待強調主管領導者保持的商業社群健康、強大和團結所做的出色工作。

洛杉磯 社群 加州

上一則

蒙市下班警 停車場遭槍殺 年僅26歲 年初才被聘雇

下一則

羅省中華學校 頒發獎學金

延伸閱讀

洛杉磯僑界急難救助協會和多個社團10日辦線上警民座談

洛杉磯僑界急難救助協會和多個社團10日辦線上警民座談
洛縣高速闖紅燈車禍肇事女6項謀殺罪 曾涉13起車禍

洛縣高速闖紅燈車禍肇事女6項謀殺罪 曾涉13起車禍
年賺33萬 在聖荷西才買得起房

年賺33萬 在聖荷西才買得起房
成大校長蘇慧貞 訪洛參加校友會

成大校長蘇慧貞 訪洛參加校友會
LV「200個旅行箱 200位夢想家」200周年藝術展抵洛杉磯

LV「200個旅行箱 200位夢想家」200周年藝術展抵洛杉磯
亞馬遜等40多家公司 11日洛杉磯人員招聘會

亞馬遜等40多家公司 11日洛杉磯人員招聘會

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

2022-08-03 15:52
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題