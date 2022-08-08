最新的大學招生政策趨勢 8/20線上直播

世界日報 春季升學 規劃講座 邀請業界專家免費講解 歡迎報名

世界日報「2022秋季升學規劃講座」將於8月20日下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育 業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生 政策趨勢。八場精彩講座提供滿滿的資訊， 免費參加，歡迎報名。

名校錄取的文書攻略，高績效選擇策略，藤校和頂尖私立大學的申請秘籍，都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

當天下午八場講座時間及主講人如下：

第1場一點至一點半，由陳肇新博士主講：史丹福大學 ，成功錄取的申請策略（英文演講）。第2場一點半至兩點，由陳肇新博士主講：藤校及美國名校錄取 - 申請文章成功策略（中文演講）。第3場兩點至兩點半，史坦福領袖教育CEO Angie Wang主講：尋找美國未來科技、商業、E-Sports 領袖？（中文演講）。第4場兩點半至三點，Admission Masters 執行長Jenny Wheatley主講：Strategies for Admissions to Highly Selective Colleges（英文演講）。第5場三點至三點半，大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen主講：演講題目：您請了您地區最好的會計師，但還是交了很多的稅，怎麼辦？有存款有股票有出租房，高收入的家庭，如何規劃得到大學 助學金？您有很多出租房，怕被告，如何做好官司保護?（中文演講）。第6場三點半至四點，豪杰訓練中心創辦人周主任主講：申請藤校，頂尖私立大學，醫學院學生必須了解1. 成績 2. 課外活動，義工3. 論文，面試 這三大項目 相互之間的關係（中文演講）。第7場四點至四點半，C2 Education District Manager SoCal Central Yuna Chung主講：C2 Road Map : Smart Navigation for Academic Success（英文演講）。第8場四點半至五點，由飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講：不要再問：「要上幾門 AP 課才能進名校 ?」搞懂高績效選課策略 就聽這一場！（中文演講）。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：shorturl.at/fgL16，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。