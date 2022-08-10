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極品假期 2023歐洲河流遊輪送機票 限時促銷

【洛杉磯訊】
布達佩斯
布達佩斯

知名國際遊輪品牌Viking River Cruise（ 維京河輪），以「雅奢」的方式漫遊歐洲內河。透過河輪專家「極品假期」的安排，旅客可以用輕鬆的旅遊交通方式，感受歐洲文化之細膩美感，享受隨波而至的原味歐洲。

河流遊輪數百年前便是歐式皇室喜愛的出行方式，日探名城，夜遊內河，維京遊輪深入沿河景點，探索地道歐洲，讓你邂逅一場浪漫深刻的歐洲之旅。維京遊輪「一價全包」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程景點，至行程結束由專人送機，無隱形消費，讓你樂享整段旅程。

歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，特別適合多次造訪歐洲的玩家級旅客。奢華悠閒的河輪旅遊可一次遊覽歐洲多座城市風光、船上5星級美食與美酒饗宴等。河輪就像水上移動的私人招待所，可自由穿梭在歐洲的大小河川。全包式河輪服務，VIP的享受。套裝行程包含每日遊輪岸上觀光、船上免費wifi、迎賓晚宴、每日早餐無限香檳、午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心、船上腳踏車免費租借。

「浪漫多瑙河Danube River 」造訪有東歐巴黎和多瑙河明珠美譽的匈牙利首都布達佩斯，經過音樂之都「維也納」，再到拿破崙讚美為歐洲最美小鎮的帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

「暢遊萊茵河Rhine River」一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

「美茵河Maine River」是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市分成兩半，它被譽為美茵河畔的耶路撒冷、它不僅是德國的經濟中心，同時又是一座文化名城。這裡也是世界文豪-歌德的故鄉。

極品假期推出2023歐洲河流遊輪「買遊輪送機票」，訂金每人25元。「8天萊茵河」阿姆斯特丹至巴賽爾、荷蘭、德國、法國、瑞士，現2099元起。「8天多瑙河」帕紹至布達佩斯、德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利，現2199元起。「巴黎瑞士12天」巴黎至蘇黎世、法國、 盧森堡、 德國、瑞士，現3299元起。「15天大歐洲」阿姆斯特丹至布達佩斯、荷蘭、 德國、奧地利、匈牙利，現4199元起。以上價格為兩人一房河景房每人含稅價格。價格不含小費，價格根據船公司可能隨時變動。另有其他多樣行程，歡迎來電洽詢。限時促銷至8月31日2022止，船艙有限，先到先得。

詳情可去電極品假期全美免付費電話1-888-680-5688。

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