我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

世界日報秋季升學規劃講座 8/20線上直播

【洛杉磯訊】
秋季升學規劃講座註冊QR code
秋季升學規劃講座註冊QR code

世界日報「2022秋季升學規劃講座」將於8月20日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。今年的秋季講座，將於20日下午，共舉辦八場精彩講座，分由多名業內專家主講，包括：全美大學成功攻略創辦人陳肇新博士；史坦福領袖教育CEO Angie Wang；Admission Masters 執行長Jenny Wheatley；大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen；豪杰訓練中心創辦人周迪；C2 Education District Manager SoCal Central Yuna Chung；飛達教育創辦人兼執行長魏昕。

講座詳情及主講人介紹，將於本周末12日星期六、及13日星期天，於本版刋出詳細介紹，供有興趣的家長與學生參考。

由於線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：shorturl.at/fgL16，或掃描二維碼（QR code 如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。

教育 升學 世界日報

上一則

蒙市下班警 停車場遭槍殺 年僅26歲 年初才被聘雇

下一則

華美聯誼協會 分享越野空拍

延伸閱讀

台美商會會長劉雅薇：吳修齊是台美商人學習的榜樣

台美商會會長劉雅薇：吳修齊是台美商人學習的榜樣
吳修齊三好一公道 經商典範

吳修齊三好一公道 經商典範
《老物件情懷》父親的遺著

《老物件情懷》父親的遺著
吳修齊之子吳平原：父親最高境界是做人好

吳修齊之子吳平原：父親最高境界是做人好
吳修齊熱心公益 紀念講座7日登場 緬懷生前貢獻

吳修齊熱心公益 紀念講座7日登場 緬懷生前貢獻
網紅擁900萬粉絲、自稱一天帶貨2.3億賺400萬 被查稅

網紅擁900萬粉絲、自稱一天帶貨2.3億賺400萬 被查稅

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

2022-08-03 15:52
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了