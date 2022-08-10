世界日報秋季升學規劃講座 8/20線上直播

秋季升學規劃講座註冊QR code

世界日報 「2022秋季升學 規劃講座」將於8月20日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育 業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。今年的秋季講座，將於20日下午，共舉辦八場精彩講座，分由多名業內專家主講，包括：全美大學成功攻略創辦人陳肇新博士；史坦福領袖教育CEO Angie Wang；Admission Masters 執行長Jenny Wheatley；大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen；豪杰訓練中心創辦人周迪；C2 Education District Manager SoCal Central Yuna Chung；飛達教育創辦人兼執行長魏昕。

講座詳情及主講人介紹，將於本周末12日星期六、及13日星期天，於本版刋出詳細介紹，供有興趣的家長與學生參考。

由於線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：shorturl.at/fgL16，或掃描二維碼（QR code 如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。