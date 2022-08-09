金牌科學 帶領學生競賽獲獎並進入理想大學

金牌科學（GOLD MEDAL SCIENCE），帶領學生在科學競賽中獲得眾多獎牌。在激烈競爭中，比賽獲獎是展示智慧與成就，給自己一個獲得榮譽和自信的機會，是影響進入名校之路。科學比賽特殊培訓班目前正在招生 中，招收7至8年級，9至12年級學生，名額有限。

該校科學比賽所設特殊培訓課程：培養學生創意靈感，動手能力。學習製作科學比賽項目，參加各種科學比賽。用最短時間最高效率，取得最大成績。並特別為來美不久或英文不好的中國學生，選擇合適的比賽項目，使學生們跟本地優秀學生一樣具競爭力，近幾的年比賽中，所有參賽學生全部獲獎。

科學奧林匹克競賽（Science Olympiad）是全國最大的科學比賽活動。每年有來自全國50個州的近7000個學校參加。僅學生人數就在十萬人以上，如果加上老師，家長等參與總人數應在二，三十萬人以上。從如此大規模的全國性科學比賽活動，可以看出美國科學技術的群眾基礎和普及性，從科學比賽中不斷展現出的令人驚嘆的高超技術，同樣展現出從普及到高級的完美鏈接。

該校表示，科學比賽包含了許多不同的項目，對大多數人來說，科學比賽似乎很難，離自己距離很遠。實際上科學競賽是教育家和比賽設計者們為不同年齡段的學生們精心設計，大多數學生都有可以參與的比賽項目。從小學中學，到高中，重在參與，參與中成長，不斷獲獎中成就人才。

高等大學對於新生入學的總體評估，學習成績只佔50%以下。科學比賽獲獎與一般才藝不同，是展示智慧與特殊成就的重要閃光點，是各個大學發現人才的重要依據。科學比賽活動所引伸出的自信心，縝密思考能力，社會活動，組織領導能力，使美國全國奧林匹克科學比賽金牌學生，均被多所名校錄取。

金牌科學培養出許多美國奧林匹克科學比賽金牌，加州 奧林匹克科學比賽金牌，2011至2019年參賽學生更是全部獲獎。該校提供升學 規劃資訊，指導學生整體規劃，選修課程，課外活動，領導能力培養，申請獎學金等，為學生進入理想大學提前做好準備。

洽詢電話626-271-6776，網址www.goldmedalscience.weebly.com 。電郵Email: [email protected]。