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H Mart超市 爾灣Westpark新店 8/12盛大開幕

【洛杉磯訊】

 H Mart亞洲超市爾灣Westpark Plaza新店，終於要開業了，地址在3825 Alton PKWY., Irvine，8月12日星期五上午10時30分起，正式對外營業。

新店坐落於Alton Parkway以及 Culver Drive的交叉處，面積達59,974多平方英呎，引入超大美食廣場（見圖），屆時將有多家餐飲商鋪同時入駐，包括韓式小吃、日式拉麵及中式料理。

H Mart 致力於食材的新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州物流對口當地農場直接配送。H Mart用其獨特創新的經營理念，及完善的全球採購網絡，為消費者提供來自亞洲各地優質商品。 超市營業時間為上午8點至下午10點 (開業首日營業時間為上午10點至晚間10點)，週一至週日七天營業。

H Mart爾灣Westpark新店引入美食廣場概念，前來的顧客購物之餘，還可以一站式盡情享受多國美味料理。 以下餐飲商鋪將進駐H Mart美食廣場：LEE MANGU NOODLE中式麵條、CHO DANG韓式豆腐煲及燒烤、TOKYO HAMBURG日式漢堡排、炸豬排、壽司、MENYA SANDAIME特色日式拉麵、JOPOK TOPOKKI韓式年糕、風味小吃、LEFT WING韓國特色炸鷄、MYUNGRANG HOTDOG韓式熱狗、WOOMIOK韓國傳統料理 & amp； 牛肉燉湯、TOUS les JOURS、 韓國連鎖烘焙品牌「多樂之日」，也將進駐新店，帶來各式早餐麵包、三明治、蔬菜沙拉、甜點及咖啡飲品等。

爾灣市長柯安(Farrah N. Khan) 說：「 正值慶祝五月亞裔傳統月後，我們很高興歡迎H Mart在爾灣的第二家分店開幕，這充分表達了我們對多元化社區的持續支持，新店將為爾灣居民帶來更多便捷和資源，同時也體現了多元化人口和社區的包容性。」

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：「 新店自籌備以來得到社區和民眾支持， 爾灣Westpark店打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，滿足爾灣社區消費者對購物的全面希望」 。

H Mart 智慧卡是為 H Mart 會員量身打造的會員卡，可在任意一家 H Mart 服務台免費申辦；智慧卡會員可享受各種獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，若你有在 H Mart 購物，那麼要去免費申請一下， 購物得積分福利，優惠更多。

同時顧客也可以下載H Mart安卓或IOS手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，使用更方便，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。

目前新店各部門(肉品部、水產部、雜貨部、蔬果部、收銀部)仍在招聘中，有意者可聯繫 [email protected]或可電話 657-210-1202。

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