台灣深浦藥品 中藥專家

中醫藥數千年來注重預防保健，用天然本草滋養療癒身體，追求用藥天然，自然不傷身。深浦藥品擁有超過半世紀專業臨床醫療、藥品保健開發團隊：臨床中醫診所、GMP中藥廠、藥品保健開發、養肝丸動物實驗科學研究發表等。唯一一家藥廠與南加大 （USC）進行動物實驗，數次發表養肝丸對肝臟保護的機制等研究成果。遵循古法又兼採用現代實證醫學 研究精神，致力於提供安全、確效的中藥保健產品。

由心出發，利益眾生

深浦藥品自1962年由台灣養肝丸之父-李深浦中醫師創辦，成立已近一甲子。李深浦中醫師生長於中醫世家，承家學淵源，奠下深厚中醫藥基礎，聰穎敏慧，習醫修道，是以臨床診斷處方用藥皆有精闢獨到之處，一生行醫濟世，迄今已嘉惠無數疾苦患者。

不忘初心，方得始終

李深浦中醫師深感診斷精確也需有好藥治療，半世紀前即創辦GMP製藥廠-深浦藥品。從源頭把關，層層管控，確保用藥的成分不傷身、品質均一、功效明確，俾使有用藥需求的社會大眾獲得值得信賴，良好療效的產品。

創辦人李深浦中醫師簡介

由李深浦中醫師創立的深浦藥品，歷經五十餘年屹立不搖，創造許多台灣製藥界的「新形象」

*創立養肝、治肝、保肝的中藥產品，造成當時台灣300多家藥廠均生產肝藥的跟風。

*結合西方生化科技，成功打入美國白人社會，在全球肝臟協會發表研究論文的中醫學產品。

*與南加州 著名大學USC藥學院合作研究。

*在台灣懸壺濟世超過50年，醫治病人無數。他所研發的「深浦養肝丸」更接受知名大學的現代醫學研究證明護肝有效。

深浦結合中西醫學優點，發揚中醫醫學精髓

「品質第一」是深浦藥品創立多年來所秉持的信念，深浦藥品公司的經營發展宗旨，就是繼承中華民族文化的精華，除精研古今中外天然草藥及處方的效能外，更針對今日人體需要，採用各種科學檢驗方法對藥物的效能作準確評價，該公司有合乎國家標準的品質實驗室 對品質作嚴格管制。並開發出優質產品如養肝丸、斑龍丸、消立通、筋骨靈等多種信譽保證的藥品以及優良配方的保健品如視明健、善立節等等。

深浦健康養生站

深浦健康養生站於1996年於加州爾灣 創立，經郵購與網購提供全種類的保健、護膚、家電商 品給北美顧客。為了提供最好的亞洲產品，2006年時深浦將服務據點移至台灣，透過郵購目錄與網路商店直接從台灣供應營養補充品與個人護理商品給顧客。深浦的客服人員諳中、英文與台語，產品均由台灣倉庫出貨用空運急件寄送，北美顧客約在一週內可以收到。

「深浦健康養生站」也是台灣有名的李深浦中醫師所創立之中成藥廠「深浦藥品」獨家網路經銷商，專注於推廣深浦系列產品。24小時客服電話：866-518-8899

深浦健康養生站網址：https://www.spherbs.com/