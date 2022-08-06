我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

中藥專家 台灣深浦藥品-養肝丸等產品

【洛杉磯訊】

中醫藥數千年來注重預防保健，用天然本草滋養療癒身體，追求用藥天然，自然不傷身。台灣深浦藥品擁有超過半世紀專業臨床醫療、藥品保健開發團隊。唯一一家藥廠與南加大（USC）進行動物實驗，數次發表養肝丸對肝臟保護的機制等研究成果。遵循古法又兼採用現代實證醫學研究精神，致力於提供安全、確效的中藥保健產品。

深浦藥品自1962年由台灣養肝丸專家李深浦中醫師（見圖）創辦，成立已近一甲子。李中醫師生長於中醫世家，承家學淵源，奠下深厚中醫藥基礎，臨床診斷處方用藥皆有精闢獨到之處，一生行醫濟世，迄今已幫助無數疾苦患者。李深浦中醫師深感診斷精確也需有好藥治療，半世紀前即創辦GMP製藥廠-深浦藥品。從源頭把關，層層管控，確保用藥的成分不傷身、品質均一、功效明確，俾使有用藥需求的民眾獲良好療效。

由李深浦中醫師創立的深浦藥品，歷經五十餘年屹立不搖，創造許多台灣製藥界的新形象：（1）創立養肝、治肝、保肝的中藥產品，造成當時台灣300多家藥廠生產肝藥的跟風。（2）結合西方生化科技，成功打入美國社會，在全球肝臟協會發表研究論文的中醫學產品。（3）與南加州著名大學USC藥學院合作研究。（4）在台灣懸壺濟世超過50年，他所研發的「深浦養肝丸」更接受知名大學的現代醫學研究，證明護肝有效。

深浦藥品表示，品質第一是深浦藥品創立多年來所秉持的信念，公司的經營發展宗旨，就是繼承中華民族文化的精華，除精研古今中外天然草藥及處方的效能外，更針對今日人體需要，採用各種科學檢驗方法對藥物的效能作準確評價，該公司有合乎國家標準的品質實驗室，對品質作嚴格管制。並開發出優質產品如養肝丸、斑龍丸、消立通、筋骨靈等多種具信譽的藥品，以及優良配方的保健品如視明健、善立節等。

「深浦健康養生站」則於1996年於加州爾灣創立，為了提供良好的亞洲產品，2006年深浦將服務據點移至台灣，透過郵購目錄與網路商店直接從台灣供應商品給顧客。深浦的客服人員諳中、英文與台語，產品均由台灣倉庫出貨用空運急件寄送，北美顧客約在一週內可以收到。該養生站也是「深浦藥品」獨家網路經銷商，專注於推廣深浦系列產品。24小時客服電話866-518-8899，網址 https://www.spherbs.com/ 。

醫學 南加大 加州

上一則

喜瑞都社區領頭捐書 送愛偏鄉童

下一則

英語營捐書到台灣頒獎義工 盼更多人加入

延伸閱讀

軍演射20火箭彈 百殲擊機出動 中專家：隨時可由訓轉戰

軍演射20火箭彈 百殲擊機出動 中專家：隨時可由訓轉戰
裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權

裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權
哥倫比亞總統稱「護雨林」有功 專家打臉：政策失敗

哥倫比亞總統稱「護雨林」有功 專家打臉：政策失敗
Arthron5關健金 幫助類風濕患者

Arthron5關健金 幫助類風濕患者
解放軍持續在台周邊軍演 專家：「強制外交」迫美拆彈

解放軍持續在台周邊軍演 專家：「強制外交」迫美拆彈
足底筋膜炎 針灸可緩解

足底筋膜炎 針灸可緩解

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動