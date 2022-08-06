中藥專家 台灣深浦藥品-養肝丸等產品

中醫藥數千年來注重預防保健，用天然本草滋養療癒身體，追求用藥天然，自然不傷身。台灣深浦藥品擁有超過半世紀專業臨床醫療、藥品保健開發團隊。唯一一家藥廠與南加大 （USC）進行動物實驗，數次發表養肝丸對肝臟保護的機制等研究成果。遵循古法又兼採用現代實證醫學 研究精神，致力於提供安全、確效的中藥保健產品。

深浦藥品自1962年由台灣養肝丸專家李深浦中醫師（見圖）創辦，成立已近一甲子。李中醫師生長於中醫世家，承家學淵源，奠下深厚中醫藥基礎，臨床診斷處方用藥皆有精闢獨到之處，一生行醫濟世，迄今已幫助無數疾苦患者。李深浦中醫師深感診斷精確也需有好藥治療，半世紀前即創辦GMP製藥廠-深浦藥品。從源頭把關，層層管控，確保用藥的成分不傷身、品質均一、功效明確，俾使有用藥需求的民眾獲良好療效。

由李深浦中醫師創立的深浦藥品，歷經五十餘年屹立不搖，創造許多台灣製藥界的新形象：（1）創立養肝、治肝、保肝的中藥產品，造成當時台灣300多家藥廠生產肝藥的跟風。（2）結合西方生化科技，成功打入美國社會，在全球肝臟協會發表研究論文的中醫學產品。（3）與南加州 著名大學USC藥學院合作研究。（4）在台灣懸壺濟世超過50年，他所研發的「深浦養肝丸」更接受知名大學的現代醫學研究，證明護肝有效。

深浦藥品表示，品質第一是深浦藥品創立多年來所秉持的信念，公司的經營發展宗旨，就是繼承中華民族文化的精華，除精研古今中外天然草藥及處方的效能外，更針對今日人體需要，採用各種科學檢驗方法對藥物的效能作準確評價，該公司有合乎國家標準的品質實驗室，對品質作嚴格管制。並開發出優質產品如養肝丸、斑龍丸、消立通、筋骨靈等多種具信譽的藥品，以及優良配方的保健品如視明健、善立節等。

「深浦健康養生站」則於1996年於加州爾灣創立，為了提供良好的亞洲產品，2006年深浦將服務據點移至台灣，透過郵購目錄與網路商店直接從台灣供應商品給顧客。深浦的客服人員諳中、英文與台語，產品均由台灣倉庫出貨用空運急件寄送，北美顧客約在一週內可以收到。該養生站也是「深浦藥品」獨家網路經銷商，專注於推廣深浦系列產品。24小時客服電話866-518-8899，網址 https://www.spherbs.com/ 。