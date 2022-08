8/12就業博覽會 八十多家招聘企業出席

又是一年盛夏,亞美經濟發展企業(Asian American Economic Development Enterprises Inc.,簡稱AAEDE)第11屆「工作及就業 博覽會」,訂12日(星期五)在阿罕布拉市舉辦。

作為一家提供全面服務的非營利組織,AAEDE始建於1977年,一直秉持著服務大眾的初心。每年八月份都會舉辦免費大型工作及就業博覽會,為廣大企業及求職者提供交流平臺。

今年的第11屆工作及就業博覽會,將於12 日上午9時至下午1時,在位於Alhambra的Almansor Court(700 S. Almansor St. Alhambra CA )舉辦。屆時將會有八十多家招聘企業出席,招聘種類涵蓋了科技、商業、旅遊、食品、醫療、郵政等各行各業,例如:Amazon、 Caltrans 、 Courtyard by Marriott、Golden State Foods、 Home Depot、 Louis Vuitton、US Manufacturing、Lee Kum Kee、SoCalGas、 US Postal Service、 US Foods、Walt Disney Company等等。

活動當天,出於防疫考慮,入場前會進行體溫檢測 ,入場後需保持安全距離,場內有立式免接觸洗手液。招聘會場內,將提供簡歷修改及列印服務。他們還準備了精美的環保購物袋、招聘單位手冊和地圖。以上所有包括入場及停車均為免費,但強烈建議出席者佩戴口罩 。

請正式著裝,攜帶多份簡歷;以最好的狀態找到適合你的工作機會。此次就業博覽會合作夥伴有: DPSS、EDD、 GAIN、 LACOE、 PACE。

更多資訊可洽626-572-7021,Email:[email protected],或訪問網站www.aaede.info。