我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

8/12就業博覽會 八十多家招聘企業出席

【洛杉磯訊】

又是一年盛夏，亞美經濟發展企業（Asian American Economic Development Enterprises Inc.，簡稱AAEDE）第11屆「工作及就業博覽會」，訂12日（星期五）在阿罕布拉市舉辦。

作為一家提供全面服務的非營利組織，AAEDE始建於1977年，一直秉持著服務大眾的初心。每年八月份都會舉辦免費大型工作及就業博覽會，為廣大企業及求職者提供交流平臺。

今年的第11屆工作及就業博覽會，將於12 日上午9時至下午1時，在位於Alhambra的Almansor Court（700 S. Almansor St. Alhambra CA ）舉辦。屆時將會有八十多家招聘企業出席，招聘種類涵蓋了科技、商業、旅遊、食品、醫療、郵政等各行各業，例如：Amazon、 Caltrans 、 Courtyard by Marriott、Golden State Foods、 Home Depot、 Louis Vuitton、US Manufacturing、Lee Kum Kee、SoCalGas、 US Postal Service、 US Foods、Walt Disney Company等等。

活動當天，出於防疫考慮，入場前會進行體溫檢測，入場後需保持安全距離，場內有立式免接觸洗手液。招聘會場內，將提供簡歷修改及列印服務。他們還準備了精美的環保購物袋、招聘單位手冊和地圖。以上所有包括入場及停車均為免費，但強烈建議出席者佩戴口罩

請正式著裝，攜帶多份簡歷；以最好的狀態找到適合你的工作機會。此次就業博覽會合作夥伴有： DPSS、EDD、 GAIN、 LACOE、 PACE。

更多資訊可洽626-572-7021，Email：[email protected]，或訪問網站www.aaede.info。

就業 檢測 口罩

上一則

洛縣社區傳染風險仍高 居民應接種疫苗增強保護

延伸閱讀

阿市將建首座狗公園 選址初定Almansor公園

阿市將建首座狗公園 選址初定Almansor公園
聖瑪利諾民宅火災 財損初估達200萬元

聖瑪利諾民宅火災 財損初估達200萬元
聖瑪利諾民宅火災 財損初估200萬元

聖瑪利諾民宅火災 財損初估200萬元
暢小平婚介中心 8/6 夏威夷之夜

暢小平婚介中心 8/6 夏威夷之夜
健康及就業博覽會7/23於阿市舉行 免費入場

健康及就業博覽會7/23於阿市舉行 免費入場
南加華人區 車胎竊案頻發

南加華人區 車胎竊案頻發

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20

超人氣

更多 >
現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀