古董留聲機及珍藏唱片展銷會 8/21舉行

古董留聲機協會將於8月21日（星期日）上午9點至下午3點，在Buena Park的UFCW Auditorium 大禮堂舉行年度展銷會。在這裡，你有機會看到和購買到種類繁多的原版留聲機和留聲機（包括製作世界著名格萊美獎的留聲機）。如果你是古董收藏者，這裏有 1890 年代一直到 1960 年代的錄音、唱片留聲機、圓筒留聲機、Victrola's留聲機、78 RPM 唱片、古董唱片、音樂盒及收音機等。

早在電視，甚至收音機問世之前，曲柄留聲機和留聲機是最流行的家庭娛樂形式。 這些古董留聲機，宛如工藝品，點綴陶冶生活，音質狀況就像 100 年前一樣的好。 通過聲波音樂的魔力回到19世紀，探索那個時代的主要製作人提供的驚人的各種機器和錄音。古色古香的古董留聲機，不需要電，動力手搖就可啟動。 如花朵綻開的大喇叭擴音器聲波，聲音接近人耳，使音樂更有真實感，悅耳動聽。

本次展出的古董留聲機從50元起，最稀有的則高達數千美元。 數以千計的百年老唱片可以在幾元到25 元左右的價格中找到。 這次展銷會將包括來自北美各地的超過65家供應商，出售種類繁多的留聲機、唱片和圓柱唱片、音樂盒和其他古董機械音樂播放器。

展銷會將在8530 Stanton Ave ， Buena Park 的 UFCW Union Hall 舉行，位於 Crescent Ave的拐角處，距離 Knott's Berry Farm 的正門只有一個街區。入場費為每人 10 元， 展示世界日報 廣告可享1元的折扣。活動符合COVID 疫情 安全規格。

有關這次展銷會的詳細資料，可瀏覽www.tinyurl.com/aps2022expo 或電 760-242-5748 了解更多信息。

古董留聲機協會是一個非營利組織，致力保存珍藏的留聲機和錄製的音樂。 更多信息可聯繫Jeff Oliphant，古董留聲機協會董事會成員，電話310-629-0466 ，電子郵件：[email protected]。