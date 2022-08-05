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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

美國東錦魅力廚房 養生粥低卡純天然

【洛杉磯訊】

美國東錦魅力廚房養生粥，適合現代人的生活習慣，該公司表示，採用國際領先的HPP超高壓冷殺菌技術，350兆帕超高壓力生產，壓強效果相當於地球最深處 「馬里亞納海溝」 的3倍。國際領先環保薄膜包裝，保質期長達12個月，鎖住新鮮。 不添加食品添加劑，不添加增稠劑，不添加防腐劑。 多米復配，熬出良好的口感。低卡純天然，開袋即食，包裝攜帶方便，隨時隨地輕鬆享受美味。

以下產品目前至東錦網站www.tohkinfood.com購買還有折扣：疫情期間推出魅力廚房新米粥 (6袋入)，目前有折扣售10.99元。甄選收割新稻穀，當天脫殼并熬煮，軟綿滋補，米香怡人，香糯黏滑，無防腐劑，且有高效鎖鮮技術，適合防疫期間作爲備用糧食。

魅力廚房黑米粥 (6袋入，見圖)，目前有折扣售8.50元。黑米富含多種營養，入口清香，回味微甜。傳統中醫認為黑米有顯著的藥用價值，長期食用可以延年益壽。現代醫學也證實，黑米具有滋陰補腎，健脾暖肝、補益脾胃，益氣活血，養肝明目等效用。魅力廚房黑米粥，軟糯適口、給你帶來滿滿活力。

美國東錦魅力廚房的紅豆湯 ，軟糯適口，早餐、下午茶、夜宵都適合，健脾又益腎，通氣除煩惱。紫米的功效，可補血補氣、改善血液循環。

魅力廚房紅豆薏仁湯，甄選優質紅小豆，豐潤飽滿，暖胃補血，有利尿消腫的效用。美國東錦太太樂總代理，各大超市、亞米網、Amazon熱賣中。官網www.tohkinfood.com， 美國東錦電話626-965-8322。

醫學 疫情 防疫

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