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長春藤學院 線上、實體秋季班8/15開課

【洛杉磯訊】

長春藤學院分校遍佈南加州，秋季班於8月15開課，可選擇網路課程或實體課程，彈性同步進行，讓學習不中斷。

長春藤學院自1990年創校迄今，由30年名校師資經驗教學，以加強學生英文實力及增進學校課業成績，協助學生順利進入名校為辦校宗旨。並為學生提供一個安全的環境，讓師生及家長均放心。長春藤學院在教育領域的豐富經驗，瞭解每個學生都是獨一無二的，提供廣泛的課程選擇，針對每個學生的實際狀況及級別，幫助實現更好的成績。

為安全考量，小班實體教學，保持距離並配合網路教學，上課全程監控，每日課程進度跟進、指定作業、定期考試，語文強調生字、閲讀、語法及寫作，每日有作業及讀書心得研究報告等。數學強調應用解題，學生如通過程度測試，可跳級選修更高級數學。

該學院表示，以完整的規劃與多元的課程及優秀的師資，教學踏實，已幫助眾多有心向學的子弟，得到期望中的進步，尤其學院的閱讀寫作班，大部份學生經過一個階段的密集輔導之後，英文閱讀及寫作皆有可喜的進步，更能幫助其他學科，進而幫助了學習與理解。

許多家長想送小孩進私立高中，要申請美國私立高中，學校除了會要求學生提供 SSAT、ISEE 考試成績外，一般還會要求學生提供成績單、英數老師的推薦函等文件。長春藤學院針對不同年級的學生，提供完整的課程來協助學生進入準備考試爭取好成績。

該校的課後資優班依程度分班，小班教學，每天考試並填寫家庭聯絡報告。英文班由資深美籍老師依生字、閱讀、文法及寫作，循序漸進，每天小考及寫作訓練，奠定學生基礎，以取得理想成績。數學以不同程度進階，配合學生數學能力，挑戰更高階數學，並加強數學應用題的解題。檢查並完成學校與長春藤作業。定期安排程度測驗與分析輔導。上課地點及課程詳細內容可撥打電話626-912-7366諮詢。

加州 南加 資優班

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