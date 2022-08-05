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現代汽車 推流線型全電動房車IONIQ 6

【洛杉磯訊】

現代汽車展示IONIQ全電車品牌系列中的第二款車型IONIQ 6房車，以電動流線型車型的IONIQ 6（見圖），採用空氣動力造型，並以創新方式採用環保材料來反映出當今電動車顧客的價值觀。

受到現代汽車Prophecy電動概念車的啟發，IONIQ 6的特點為精簡線條、以及現代設計師稱為情感效率的純粹空氣動力造型。貼心的繭狀內艙體現新世代電動車的輪廓，同時以道德獨立（Ethical Uniqueness）為宗旨的設計主題，則反映現代汽車以客戶為中心，對能源效率和環保責任的承諾。

現代設計中心總監兼資深副總裁SangYup Lee表示，IONIQ 6採用「現代外觀」的設計理念，賦予每個車款獨特外型，考慮到多元化生活方式，為客戶打造個性化的車款。IONIQ 6的風阻係數僅有0.21，得益於前方較低的鼻翼與主動風門、車輪間隙減小器，及可選配的超薄數位後視鏡。

IONIQ 6在不同位置融入七百多個參數像素，例如前方大燈、後方組合燈、前方底部感應器、通風口及中控台指示燈，來強化IONIQ品牌的身分。

IONIQ 6的繭型內室是舒適的私人隱蔽空間，充滿實用功能及環保的行車體驗和生活方式。現代汽車集團研發的電動全球模塊化平台(E-GMP)，讓現代的設計師將IONIQ 6的內部與前後方拉長，優化腿部空間和內部寬敞程度，讓乘客在車中保持舒適度。

IONIQ 6以用戶為中心的內部架構，以符合人體工學的控制台位於車內中央位置，減少駕駛分心並促進安全駕駛。模塊化的觸控屏幕融合12吋的觸控式娛樂信息顯示屏幕和12吋的數位儀表盤。橋式的中控台則提供方便且寬敞的車內儲物空間。IONIQ 6車身上並採用了多種環保材料。

IONIQ 6於7月舉行全球揭幕，已展示IONIQ 6所有規格、功能和先進科技。更多相關信息可到https://ioniq6.hyundai.com查閱。

汽車 電動車 概念車

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