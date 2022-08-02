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現代汽車公布流線型全電動房車IONIQ 6

洛杉磯訊

現代汽車展示IONIQ全電車品牌系列中的第二款車型IONIQ 6房車，以電動流線型車型的IONIQ 6採用空氣動力造型，並以創新方式採用環保材料來反映出當今電動車顧客的價值觀。

受到現代汽車Prophecy電動概念車的啟發，IONIQ 6的特點為精簡線條以及現代設計師稱為情感效率（Emotional Efficiency）的純粹空氣動力造型。IONIQ 6貼心的繭狀內艙體現新世代電動車的輪廓，同時以道德獨立（Ethical Uniqueness）為宗旨的設計主題則反映現代汽車以客戶為中心，對能源效率和環保責任的承諾。

現代設計中心總監兼資深副總裁SangYup Lee表示，IONIQ 6採用「現代外觀」（Hyundai Look）的設計理念，賦予每個車款獨特外觀，考慮到多元化生活方式，為客戶打造個性化的車款。IONIQ 6的風阻係數僅有0.21，得益於前方較低的鼻翼與主動風門、車輪間隙減小器，及可選配的超薄數位後視鏡。後方橢圓形機翼式擾流板也進一步減少IONIQ 6風阻係數，甚至覆蓋整個底盤、優化了導流板，縮減了輪拱間隙實現更好的空氣動力性能。

IONIQ 6在不同位置融入七百多個參數像素，例如前方大燈、後方組合燈、前方底部感應器、通風口及中控台指示燈來強化IONIQ品牌的身分。位於後方尾翼的參數像素高位煞車燈（HMSL）可在煞車時提供引人注目的燈光效果。前後方皆放置全新設計的現代「H」徽章。

IONIQ 6的繭型內室是舒適的私人隱蔽空間充滿實用功能及環保的行車體驗和生活方式。現代汽車集團研發的電動全球模塊化平台（E-GMP）讓現代的設計師將IONIQ 6的內部與前後方拉長，優化腿部空間和內部寬敞程度，讓乘客在車中保持舒適度。

IONIQ 6以用戶為中心的內部架構以符合人體工學的控制台位於車內中央位置，減少駕駛分心並促進安全駕駛。模塊化的觸控屏幕融合12吋的觸控式娛樂信息顯示屏幕和12吋的數位儀表盤。橋式的中控台則提供方便且寬敞的車內儲物空間。IONIQ 6車身上採用了多種環保材料，包括竹炭顏料、生態工藝座椅皮革、資源回收的PET座椅布料、生化PTO儀表板表皮膚，生化PET車頂內襯布料、植物油煉製生化車門顏料及IONIQ品牌首創的材料回收的釣魚網地毯。

IONIQ 6的將於七月舉行全球揭幕，將展示IONIQ 6所有規格、功能和先進科技。更多相關信息可到https://ioniq6.hyundai.com

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