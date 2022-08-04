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Arthron5關健金 幫助類風濕患者

【洛杉磯訊】

類風濕患者的疼痛催殘生命不比癌症低。加拿大一間中草薬研發公司「健龍研發」、研製出「關健金Arthron5」幫助類風濕患者。

早上雙手及身體僵硬及雙手指都有壓痛，這是仍不知是那一種類風濕極早期症狀，如果對稱大關節不非常疼痛而且是移動的，這已不是早期，患者己在接受醫生藥物治療。如果患上十多年又沒被藥物控制，或用藥不當，患者每天會被疼痛襲擊多次，完全影響正常作息，不能自理，如果患上脊椎炎多年，脊骨會完全不可彎曲，有些是直的有些是曲的，是類風濕裡最壞的一種。

類風濕是極複雜的一種疾病，它涉及免疫混亂，不是所有免疫系統過強，需要調整，它涉及血液循環不佳，血質與量，疼痛，精神壓力，睡眠障礙，如此復雜疾病可對抗的是複方中藥，中藥含有化學種類繁多，應用各種化學物對抗。其次中藥使用其中一些成份、全面保護其他器官正常化免造成併發症。

健龍研發公司表示，關健金（Arthron 5）能幫助類風濕，主治關節炎有關疾病， 是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。關健金早期研究花了二十多年，成功取得加拿大衛生局牌照前，經過許多患者使用確定了功能。 2008年取得牌照後關健金即幫助了不少患者。

該公司表示，加拿大，香港，英國等國醫療是免費的，但許多患者仍願花錢用它。詳情可上網查詢www.arthron5.com，或電289-228-2888，電郵[email protected]聯繫。

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