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 David陳協助貸款審批 快準穩

【洛杉磯訊】

David陳是即懂房地產市場又懂貸款的專業貸款與房地產經紀人，長期從事地產投資，每日活躍於南加州華人生活的各個主要社區。他說，房地產買賣或投資是專業也是藝術，不是賭博。為什麼買，為什麼賣，都需要給客戶強大的數據支持和市場分析。使你買的開心，賣的從容。購買房屋無論是自住或投資，貸款都需要提前做好準備，這樣才能確保鎖定最低利率，及時放款。

 目前的房地產利率還是處於歷史的較低水準，查收入30年4.375% APR，不查收入30年5.25% APR， 與1981年16%，1990年10%，2000年5%相比，仍然是融資、套現、投資的好時機。住房是剛性需求，從長遠角度來看，買房付房貸，享受房屋淨值增長，往往比租房來得划算。對於初次購房者，政府也提供了很多10%頭款免還的方案。David陳同時也有3%-3.5%頭款計劃，幫助你實現擁有房產的夢想。

 David陳提供齊全的貸款方案，包括：查收入貸款，不查收入貸款，重新貸款提現金，房屋淨值貸款，短期過橋貸款，老人反向貸款，淨值信用線貸款，投資屋租金貸款等。不查收入貸款，可以完全不看報稅，不看薪水收入，信用差，壞信用都可以通過。本月最新推出投資屋緊急救援貸款，是針對有破產，法拍，短售紀錄或手中剛剛收到銀行欠款通知的，David陳可以幫你。

 為了方便社區的貸款和地產服務， David陳每週都有免費的貸款地產諮詢餐會，溝通探討房屋貸款問題及房屋買賣問題。無論洛杉磯西區如蒙特利公園，聖蓋博周邊，或是洛杉磯東區羅蘭崗，奇諾，及東谷周邊，都歡迎參加。 David陳聯絡電話：626-469-3088 ，Star Max Universal Inc.。

貸款 投資 房地產

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