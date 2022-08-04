加州醫政人員對Novavax疫苗授權 發表聯合聲明

加州 公共衛生部部長、及州公共衛生官員Tomás J. Aragón博士，加州衛生與公共服務部秘書Mark Ghaly博士、就諾瓦瓦克斯（Novavax）COVID-19疫苗 在美國最新被授權使用，以抗擊COVID-19發表聯合聲明。

在此項聲明發佈之前，西部州科學安全審查工作組，已對美國疾病控制與預防中心（CDC）的推薦表示支持。在聯合聲明中他們表示：「我們在美國對抗COVID-19的工具箱中，又增添一個新成員，對此我們非常高興。諾瓦瓦克斯疫苗為尚未接種疫苗的成年人，提供了另一個安全、有效的選擇。諾瓦瓦克斯現將於輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）一起作為被推薦的選擇，讓人們能更有效預防COVID-19所帶來的最嚴重的後果。加州人可以放心，諾瓦瓦克斯在獲取緊急使用授權時，已達到FDA安全與效用標準的嚴格要求。」

他們說：「諾瓦瓦克斯疫苗的研製使用基於蛋白質 的技術，而非mRNA技術。經FDA許可的基於蛋白質的疫苗已經被廣泛應用數十年，其中包括預防乙肝和帶狀皰疹的疫苗。諾瓦瓦克斯被授權的初始針劑有兩劑，間隔三至八周接種，適用人群為滿18歲者。」

他們表示：「在當下Omicron BA.5及BA.4流行之時，COVID-19仍然是我們預防嚴重病症最有力的工具，並且依舊對於幫助我們對抗快速傳播的變種起著至關重要的作用。儘管諾瓦瓦克斯還需幾周才可供接種，但是我們仍敦促那些尚未接種疫苗或有資格接種加強劑的加州人今天就來預約接種。」

自疫情伊始，加州已經注射了7,800萬劑COVID-19疫苗，比其他任何一個州都多。按時接種疫苗仍然是預防因COVID-19住院及死亡的最好方法，其中就包括年幼的孩子。查找你身邊的COVID-19疫苗，可訪問myturn.ca.gov或撥打1-833-422-4255。」